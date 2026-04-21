Verlobt? "Bauer sucht Frau"-Paar kommentiert Spekulationen

Sind Bastian Stürmer und Kerrin Grapengeter etwa schon verlobt? Diese Frage stellen sich gerade viele Fans des Bauer sucht Frau-Paares, nachdem die beiden kürzlich auf Instagram ihr sechsmonatiges Beziehungsjubiläum gefeiert haben. Kerrin postete dazu einen verliebten Schnappschuss und schwärmte in ihrem Beitrag von ihrer Beziehung: "Sechs Monate mit dir – voller Lachen, kleiner Chaosmomente und ganz viel Liebe. Und wenn ich dich anschaue, weiß ich: Ich würde mich immer wieder für dich entscheiden und mich in dich verlieben."

Doch nicht nur die romantischen Worte zogen die Aufmerksamkeit der Fans auf sich – auch ein Detail auf dem Foto ließ die Gerüchteküche brodeln. Mehrere Follower entdeckten nämlich einen auffälligen Ring an Kerrins Ringfinger und fragten prompt nach. "Seid ihr verlobt?", wollte einer von ihnen direkt wissen. Ein anderer kommentierte: "Falls der Ring eine Bedeutung hat, herzlichen Glückwunsch, die Verlobungszeit ist etwas ganz Besonderes." Doch Kerrin stellte die Sache schnell klar und antwortete auf Social Media mit einem eindeutigen "Nein" – eine Verlobung hat es also nicht gegeben.

Rund um Ostern lief ein "Bauer sucht Frau"-Special, das zeigte, was aktuell auf den Höfen los ist. Doch Kerrin und Basti fehlen – warum? Während andere Paare vor der Kamera ihren Alltag zeigten, meldeten sich die beiden lieber selbst bei Instagram und erklärten, weshalb von ihnen keine Bilder zu sehen waren. "Heute ist Ostermontag und ich bin wieder nicht allein", sagte Bastian in einem Video, in dem Kerrin neben ihm zu sehen war. Den Grund lieferten sie gleich mit: "Bei uns hat es zeitlich nicht gepasst mit dem Dreh, aber da kommt noch was." Kerrin machte es noch spannender. "Bei uns gibt es in Zukunft ganz viel Neues", kündigte sie an. "Das werdet ihr auch noch sehen." Und Bastian legte nach: "Also seid gespannt." Was genau geplant war, ließen sie damals offen.

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Instagram / kerringrapengeter Bastian Stürmer und Kerrin Grapengeter, März 2026

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Instagram / kerringrapengeter Bastian Stürmer und Kerrin Grapengeter, "Bauer sucht Frau"-Paar

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Instagram / kerringrapengeter Basti und Kerrin, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2025