Fast 30 Jahre zusammen: Sie ist Udo Lindenbergs große Liebe

Zum runden Geburtstag von Udo Lindenberg (80) gibt es einen selten persönlichen Einblick in sein Liebesleben: Seine Partnerin Tine Acke (49) feiert den 80. des Rockers mit einem intimen Pärchenfoto aus den schottischen Highlands. Auf Instagram zeigt die Fotografin sich eng an Udo gelehnt vor einer rauen Küstenlandschaft, beide blicken direkt in die Kamera. Dazu versieht Tine den Beitrag mit Herz- und Unendlichkeit-Emojis sowie den Hashtags "Happy Birthday" und "Dreamteam". Der Musiker reagiert in den Kommentaren mit denselben Symbolen – ein stiller, aber deutlicher Liebesgruß an seine langjährige Partnerin.

Die Geschichte der beiden begann schon Anfang der 1990er-Jahre. Damals war Tine gerade einmal 15 Jahre alt, Udo bereits 46 und längst ein etablierter Star. Der Kontakt blieb zunächst rein freundschaftlich und beruflich: Tine stand als Fotografin immer wieder für Projekte vor und hinter der Kamera. Erst Ende der 1990er-Jahre wächst aus dieser kreativen Zusammenarbeit eine Liebesbeziehung, die bis heute Bestand hat. Seit fast drei Jahrzehnten gehen Udo und Tine gemeinsam durchs Leben – meist fernab des Blitzlichtgewitters. Sie halten ihre Partnerschaft bewusst im Hintergrund und zeigen nur selten private Momente wie das aktuelle Schottland-Foto.

Eine Hochzeit stand für die beiden nie im Mittelpunkt. Udo machte nicht nur einmal deutlich, dass ein offizieller Trauschein keine Priorität für ihn hat. Für den Sänger zählt die gelebte Verbindung, nicht das standesamtliche Siegel. Während der Musiker in der Öffentlichkeit als unermüdlicher Rockrebell und Bühnenveteran gefeiert wird und zuletzt mit einer großen TV-Dokumentation geehrt wurde, findet er im Privaten offenbar Ruhe an der Seite der Künstlerin. Tine begleitet ihn seit Jahren zu Konzerten, Tourneen und Reisen und hält viele dieser Momente mit der Kamera fest. So entsteht ein Leben, das einerseits aus großen Auftritten besteht, sich andererseits aber in stillen Augenblicken wie in Schottland zeigt – Schulter an Schulter, als eingespieltes Duo.

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Instagram / tineackefoto Tine Acke und Udo Lindenberg, Mai 2026

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Imago Tine Acke, Fotografin

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Imago Udo Lindenberg mit Tine Acke, 17. Deutschen Musikautor*innenpreis im The Ritz-Carlton Berlin, 26.02.2026