Fans munkeln: Heißt so die Tochter von Millie Bobby Brown?

Hat Millie Bobby Brown (22) etwa indirekt den Namen ihrer Tochter verraten? Ein aktueller Instagram-Beitrag der Schauspielerin sorgt jedenfalls für Aufregung unter ihren Fans. Am Wochenende postete die 22-Jährige eine Bilderreihe, in der sie in einem gelben Bikini posierte, den sie mit Schmuck kombinierte. Besonders auffällig: eine funkelnde Halskette mit dem Schriftzug "Ruth". Ob es sich bei dem Namen um den ihres Kindes handelt?

Zumindest überschlugen sich die Kommentare zum Post und einigen Nutzern entging das Detail nicht. "Auf ihrer Kette steht Ruth! Babyname?!", schrieb ein Fan, während andere die Namenswahl schlicht "so süß" fanden. Nicht alle sind jedoch sicher: Ein weiterer Kommentar wies darauf hin, dass der Schmuck auch eine Hommage an Millies Großmutter Ruth sein könnte, die 2020 gestorben ist. Ein User überlegte daraufhin: "Aber sie könnte ihr Baby ja nach ihr benannt haben, also..."

Millie und ihr Ehemann Jake Bongiovi (24) – Sohn von Rockstar Jon Bon Jovi (64) – hatten im August 2025 bekannt gegeben, dass sie über den Sommer ein Mädchen adoptiert haben. Schon damals wurden erste Spekulationen über den Namen des Kindes laut, als Millie mit einer Handyhülle fotografiert wurde, auf der die Buchstaben "RWB" zu lesen waren. Gegenüber dem Magazin British Vogue hatte die Schauspielerin im November 2025 betont, den Namen ihrer Tochter bewusst für sich behalten zu wollen: "Für mich ist es wirklich wichtig, sie und ihre Geschichte zu schützen, bis sie alt genug ist, sie eines Tages möglicherweise selbst zu teilen."

Anzeige Anzeige

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und ihr Kind

Anzeige Anzeige

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi