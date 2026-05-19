Ex-"Love Fool"-Star Laura teilt erste Fotos ihres Babybauchs

Schwangerschafts-Nostalgie bei Laura: Die frühere Love Fool-Teilnehmerin hat auf Instagram eine ganze Reihe an Fotos aus ihrer Schwangerschaftszeit geteilt – darunter ihre ersten Babybauchbilder. Dazu schreibt sie: "Als noch niemand wusste, dass mein größtes Glück schon längst bei mir war. Zwischen Übelkeit, Erschöpfung, ganz viel Freude und einem kleinen Geheimnis, das niemand kannte." Damit gewährt sie ihren Followern nun erstmals einen intimen Einblick in die Zeit, bevor sie die freudige Neuigkeit überhaupt öffentlich machte.

Besonders rührend: Auch die Momente, in denen Laura ihrem Partner Artur und ihren Eltern die Schwangerschaft verkündete, sind Teil der Bilderserie. Für ihren Partner bereitete sie eine Geschenkbox vor, in der ein positiver Schwangerschaftstest lag – dazu eine Karte mit den Worten: "Hi, Papa! Obwohl wir uns noch nicht getroffen haben, weiß ich einfach jetzt schon, dass ich dich liebe. Ich kann es kaum erwarten, dich zu treffen." Auch für ihre Eltern hatte die Influencerin eine Überraschung parat: Eine weitere Box mit zwei kleinen Söckchen, auf denen die Botschaft "Ihr werdet Oma und Opa" zu lesen war. Einige der Fotos zeigen sie außerdem gemeinsam mit Artur.

Laura und Artur hatten sich in der Realityshow "Love Fool" kennengelernt. Damals war die werdende Mama noch an einen anderen Mann vergeben. Dass die beiden ihr erstes Kind erwarten, war bereits vor einigen Tagen bekannt geworden, als das Paar ein emotionales Reel auf Social Media veröffentlichte, auf dem Artur liebevoll über Lauras Babybauch strich und sie umarmte und küsste. "Aus Liebe wird Leben. Aus zwei Herzen entsteht ein kleines Wunder. Lange war es still, weil wir dieses besondere Glück erst für uns behalten wollten. Nun beginnt das schönste Kapitel unseres Lebens. Mama und Papa freuen sich jeden Tag ein bisschen mehr auf dich und lieben dich schon jetzt mehr, als Worte je beschreiben könnten. Baby K", schrieben sie dazu.

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Instagram / lxuralotta Laura, "Love Fool"-Bekanntheit

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Instagram / lxuralotta Artur und Laura, TV-Bekanntheiten

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Instagram / lxuralotta Artur und Laura, TV-Bekanntheiten

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