Alleinerziehende Mutter: Georgina Stumpf spürt Einsamkeit

Georgina Stumpf gewährt ihren Fans einen sehr persönlichen Einblick in ihren Alltag als alleinerziehende Mutter. In der neuen Folge des Podcasts "The Real Ex-Wives" spricht der Social-Media-Star mit Charlotte Würdig (47) offen darüber, wie sehr sie das Single-Mum-Leben manchmal belastet. "Ich merke schon, dass ich manchmal vereinsame", sagt sie. Die beiden Frauen, die durch ihre früheren Beziehungen mit Rapper Sido (45) verbunden sind, sitzen dabei wie zwei enge Freundinnen zusammen und reden über lange Tage zu Hause, spontane Ausflüge und den Spagat zwischen Kind und eigenen Bedürfnissen.

Gerade als alleinerziehende Mutter sei der Alltag stark von Routinen geprägt, die wenig Platz für Spontanität lassen, so Georgina. Ein spontaner Abend habe ihr aber nun gezeigt, wie gut es tun kann, diese Muster zu durchbrechen. Statt wie gewohnt früh nach Hause zu fahren, blieb sie mit ihrer Tochter (geb. 2024) länger unterwegs und kam erst um 23:08 Uhr zurück. Die Kleine schlief auf der Rückfahrt im Auto ein und landete ausnahmsweise ohne geputzte Zähne im Bett – für Georgina kein Drama, sondern ein kleiner Befreiungsmoment. Charlotte stärkt ihr dabei im Podcast und in den sozialen Medien den Rücken: Es sei wichtig, wieder mit Erwachsenen in Kontakt zu kommen. "Ich finde, das ist so wichtig und dir hat das so viel gegeben", sagt die Moderatorin und bringt damit auf den Punkt, wie sehr solche Abende die eigene Energie pushen können. Gerade, wenn man "keinen Sparringspartner" hat, wie Charlotte es formuliert.

Georgina hatte schon früher betont, dass sie und Sido trotz der Trennung Wege gefunden haben, den Kontakt zwischen Vater und Kind an ihre Lebensumstände anzupassen. "Funktioniert sehr gut so", erklärte sie auf Instagram. Während Charlotte mit ihren zwei Söhnen einen eingespielten Alltag als Single-Mom organisiert, tastet sich Georgina noch in viele neue Situationen hinein und probiert aus, was für sie und ihr Kind funktioniert. Gerade solche Geschichten aus ihrem Alltag machen deutlich, wie sehr die Influencerin ihre Community an ihrem Leben teilhaben lässt und wie sie sich gleichzeitig mit anderen Alleinerziehenden vernetzt, die ähnliche Gefühle kennen.

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Instagram / giageorgina Georgina Stumpf und ihre Tochter

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Instagram / charlottewuerdig Gerogina Stumpf und Charlotte Würdig, Podcasterinnen

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Instagram / giageorgina Charlotte Würdig und Georgina Stumpf, Hosts von dem Podcast "Real Ex-Wives"