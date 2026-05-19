Brooke Shields bekam als Teenager aufdringliche Fragen

Brooke Shields (60) hat in einem Podcast über ein Interview gesprochen, das sie bis heute nicht vergessen hat. Im Jahr 1981 saß sie als 15-Jährige der legendären TV-Journalistin Barbara Walters (†93) gegenüber – und wurde von dieser live vor der Kamera nach ihren Körpermaßen gefragt. Brooke antwortete damals und nannte Größe und Gewicht. Jetzt, in einer aktuellen Episode des Podcasts "Dinner's on Me" von Gastgeber Jesse Tyler Ferguson (50), blickte die Schauspielerin auf diesen Moment zurück und fand dafür nur eine Reaktion: ungläubiges Staunen.

"Es ist auch wahnsinnig, dass Barbara Walters mich nach meinen Maßen gefragt hat. Also wow – wie die Leute so sind ... was?", sagte Brooke im Podcast. Doch das war nicht das einzige Beispiel aus ihrer Vergangenheit, das sie bei dieser Gelegenheit ansprach. Auch das Magazin Life habe einmal ihr komplettes Studienzeugnis der Princeton University veröffentlicht. "Life Magazine hat mein gesamtes Zeugnis von Princeton abgedruckt. Das ist wahnsinnig", erinnerte sie sich. Jesse fragte sie außerdem, ob Barbara ihr gegenüber jemals eine Art Anerkennung für den damaligen Umgang mit ihr gezeigt habe. "Oh nein – das liegt nicht in ihrer Natur", antwortete Brooke darauf.

Dennoch hat die Schauspielerin über die Jahre eine differenziertere Sicht auf Barbara und andere Journalistinnen jener Zeit entwickelt. "Diese Frauen berichteten zu einer Zeit, als Frauen noch keine Macht hatten und in einer Männerwelt arbeiteten. Sie haben dabei gar nicht an mich gedacht", erklärte Brooke. Auch sich selbst gegenüber ist sie ehrlicher geworden: "Ich habe früher alles persönlich genommen, und das tue ich irgendwie immer noch. Ich bin inzwischen viel besser darin, es mich nicht so sehr beeinflussen zu lassen." Brooke, die mit Filmen wie "Pretty Baby" und "The Blue Lagoon" bekannt wurde, spricht seit Jahren offen über die Objektifizierung und den öffentlichen Druck, dem sie als junges Mädchen im Rampenlicht ausgesetzt war.

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Getty Images Brooke Shields, Filmstar

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Getty Images Barbara Walters im Dezember 2014

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