Prinz Harry & Meghan feiern 8. Hochzeitstag mit süßem Post

Vor acht Jahren gaben sich Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) in der St. George's Chapel auf Windsor Castle das Jawort – und feiern dieses Jubiläum jetzt auf sehr persönliche Weise. Auf Instagram teilte Meghan eine Reihe bislang unveröffentlichter Fotos von ihrer Hochzeit am 19. Mai 2018. Zu sehen sind intime Momente vom Hochzeitsempfang und spielerische Schnappschüsse von der Tanzfläche. In der Bildunterschrift schrieb Meghan schlicht "Heute vor acht Jahren" und bedankte sich herzlich bei ihrem "wunderbaren" Fotografen Chris Allerton.

Wie das Magazin Hello! berichtet, dürfte das Paar den besonderen Tag im engsten Familienkreis verbracht haben – gemeinsam mit Sohn Archie und Tochter Lilibet in ihrem Zuhause in Montecito. Seit ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus haben Meghan und Harry in Kalifornien ein neues Leben aufgebaut und halten weiterhin Abstand zur royalen Familie in Großbritannien. Dennoch blicken beide immer wieder auf ihre Vergangenheit zurück: Einige der nun gezeigten Aufnahmen waren bereits in der Netflix-Dokumentation "Harry & Meghan" aus dem Jahr 2022 zu sehen, andere werden erstmals öffentlich gezeigt.

Die romantische Windsor-Hochzeit von Meghan und Harry zählt bis heute zu den meistbeachteten Royal-Events der vergangenen Jahre und wurde weltweit live verfolgt. Neben der britischen Königsfamilie waren auch Stars wie Oprah Winfrey (72) und Serena Williams (44) unter den Gästen. Heute setzen Meghan und Harry auf einen ganz anderen Ton und geben nur noch ausgewählte Einblicke in ihr Leben abseits des Palastes. Erst kürzlich zeigte die Herzogin auf Instagram ein süßes Mutter-Tochter-Foto mit Lilibet und schrieb dazu: "Mamas kleine Helferin".

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan auf ihrer Hochzeit, 2018

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan auf ihrer Hochzeit, 2018

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit