Diesen Titel soll Prinzessin Charlotte in Zukunft tragen

Prinzessin Charlotte (11) feierte gerade ihren elften Geburtstag – und schon jetzt machen sich Experten Gedanken darüber, welche royale Zukunft die Tochter von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) erwartet. Dem Adelskenner und Autor Robert Hardman zufolge könnte Charlotte eines Tages den Titel "Princess Royal" übernehmen. Gegenüber dem Magazin Hello! erklärte er: "Ich denke, sie wird die 'Princess Royal' sein, so wie Anne es ist. Es gibt kein besseres Vorbild." Damit würde Charlotte in die Fußstapfen ihrer Großtante Prinzessin Anne (75) treten, die den Titel seit 1987 trägt.

Der Titel "Princess Royal" wird traditionell der ältesten Tochter des Monarchen verliehen – er ist jedoch nicht erblich. Das bedeutet: Sobald Anne stirbt, fällt der Titel zurück an die Krone und könnte Charlotte offiziell verliehen werden. Alternativ käme für Charlotte langfristig auch der Titel "Herzogin von Edinburgh" infrage, den aktuell Sophie, die Ehefrau von Prinz Edward (62), trägt. Der Adelsexperte hält den Titel "Princess Royal" jedoch für die wahrscheinlichere Wahl, da er besser zu Charlottes Persönlichkeit passe. Schon jetzt heißt es, Anne nehme das Mädchen gern unter ihre Fittiche.

Charlotte und Anne verbindet dem Vernehmen nach eine enge Beziehung. Beide teilen eine Leidenschaft für Ballett und Sport und gelten als zuverlässige und bodenständige Mitglieder der Königsfamilie. Charlotte soll laut Berichten sportlich äußerst vielseitig sein und unter anderem Cricket und Tennis spielen. Die enge Bindung zwischen Tante und Nichte soll kein Zufall sein: Wie die britische Zeitung Mirror früher berichtete, habe Anne sich gezielt darum bemüht, Charlotte auf ihre royalen Pflichten vorzubereiten. "Sie konnten sich kein besseres Vorbild als Anne vorstellen, die für ihre Arbeitsmoral und ihren unerschütterlichen Rückhalt für den König bekannt ist", zitierte das Blatt einen Insider. Charlotte nimmt zudem eine historisch bedeutsame Stellung ein: Durch das Thronfolgegesetz von 2013, das die Erbfolge nach dem Geburtsdatum, nicht mehr nach dem Geschlecht regelt, ist sie die erste weibliche Royal, deren Platz in der Thronfolge nicht durch ihren jüngeren Bruder Prinz Louis (8) verdrängt werden kann. Charlotte steht damit derzeit an dritter Stelle hinter ihrem Vater William und ihrem Bruder George.

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Instagram / princeandprincessofwales Die Royals posten ein neues Foto zum 11. Geburtstag von Prinzessin Charlotte, Mai 206.

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Getty Images Prinzessin Charlotte im Mai 2025

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Getty Images Prinzessin Charlotte von Wales und Prinz Louis von Wales vor der St George’s Chapel beim Ostergottesdienst in Windsor