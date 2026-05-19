Trauer um Remo (†19): Lara Joy Körner bereitet Abschied vor

Tief bewegt von der Anteilnahme so vieler Menschen bereitet Lara Joy Körner (47) den Abschied von ihrem Sohn Remo vor. Der 19-Jährige war in der Nacht zum 9. Mai in der Isar in München ertrunken und wurde an der Ludwigsbrücke von der Feuerwehr geborgen. Nun haben die Eltern – die Schauspielerin und sein Vater Heiner Pollert (67) – Freunde, Klassenkameraden und Lehrer von Remo eingeladen, um im Bestattungsinstitut am Westfriedhof gemeinsam am offenen Sarg Abschied zu nehmen. Die Trauernden bemalten dabei den Deckel des Eichensarges bunt und stickten liebevoll sein weißes Oberhemd, in dem Remo beigesetzt werden soll. Gegenüber Bild hieß es, dass gerade die Freunde des Verstorbenen seiner Mutter Lara in diesen schweren Tagen besonders viel Halt und Trost schenken würden.

Die Beerdigung soll auf dem Bogenhausener Friedhof in München stattfinden – einem der schönsten und geschichtsträchtigsten Friedhöfe der Stadt. Remo wird dort im Grab seines Stiefgroßvaters Werner Kreindl beigesetzt, wie die Bild-Zeitung berichtet. Der TV-Schauspieler, bekannt aus Serien wie "Soko 5113" und "Tatort", war 1992 im Alter von nur 64 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Wie es zum Tod von Remo kam, bleibt derweil weitgehend ungeklärt: Da es an Zeugen fehlt, wird sich wohl nie vollständig rekonstruieren lassen, was in jener Nacht passierte. Bekannt ist, dass er sich zuvor in einem Münchner Club mit Freunden getroffen hatte, bevor er den Weg zur Isar angetreten hatte.

Remos Großmutter ist die Schauspielerin Diana Körner (81), die mit Werner Kreindl bis zu dessen Tod zwölf Jahre lang in zweiter Ehe verheiratet war. An der Isar haben Freunde und Mitschüler nach dem Tod des 19-Jährigen Gedenkstätten errichtet und dort Fotos, Blumen und Briefe hinterlassen – ein stilles Zeichen der Trauer und Verbundenheit. Eine Freundin seiner trauernden Mutter hat zur Spendenaktion aufgerufen, um die Hinterbliebenen zu unterstützen. Remo besuchte die elfte Klasse und wäre laut Bild an jenem Abend mit einem tragischen Ende bei einer Veranstaltung ausgerechnet unter dem Motto "Be who you are. Love is the Message" – zu Deutsch: "Sei, wie du bist. Liebe ist die Botschaft" – in einem Münchner Club gewesen.

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Imago Lara Joy Körner bei den Best Brands Awards in München, Februar 2025

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Getty Images Diana Körner im Dezember 2018 in München

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Imago Lara Joy Körner bei den Best Brands Awards, Februar 2025