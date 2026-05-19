Amanda Peet musste achtmal bei Casting für Film vorsprechen

Acht Mal musste Amanda Peet (54) vorsprechen, bevor sie ihre Rolle in der romantischen Komödie "Was das Herz begehrt" endlich in der Tasche hatte. Das verriet die Schauspielerin jetzt bei einem Karriere-Rückblick der SAG-AFTRA Foundation. Mit Nachdruck und augenzwinkerndem Humor betonte sie die hohe Zahl der Castings: "Acht, acht, acht, acht, ACHT Vorsprechen", erklärte Amanda. Dabei spielte sie im Film von 2003 die Rolle der Marin – die junge Freundin eines Musikmanagers, der nach einem Herzinfarkt das Strandhaus ihrer Mutter nicht verlassen kann.

Trotz der vielen Vorsprechen stand Amanda dabei nie gemeinsam mit ihren prominenten Mitspielern Seite an Seite. "Ich habe nie mit den anderen Stars des Films gelesen", berichtete die Schauspielerin. Stattdessen traf sie jedes Mal direkt auf Regisseurin Nancy Meyers – zunächst in deren Büro, beim letzten Vorsprechen schließlich sogar in ihrem Zuhause. In einem Scherz ließ Amanda durchblicken, wie absurd lang der Prozess für sie war: In der Zeit hätten sie "den verdammten Film drehen können."

In "Was das Herz begehrt" spielte Amanda an der Seite von Jack Nicholson (89), Diane Keaton (†79) und Keanu Reeves (61). Die Liebeskomödie stammt aus der Feder von Meyers, die auch Regie führte. Diane Keaton erhielt für ihre Darstellung der Theaterschriftstellerin Erica Barry eine Oscar-Nominierung für die beste Hauptdarstellerin und gewann darüber hinaus einen Golden Globe. Amanda selbst ist seit Jahren als Schauspielerin unterwegs und feierte mit Rollen in Filmen wie "So was wie Liebe" oder der TV-Serie "Studio 60 on the Sunset Strip" weitere Erfolge.

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Getty Images Bei der New-York-Premiere von Apple TV+ "Your Friends & Neighbors": Amanda Peet am DGA Theater, 8. April 2025

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Imago Jack Nicholson und Amanda Peet in einer Szene aus "Was das Herz begehrt" (2003)

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Imago Amanda Peet, Jack Nicholson und Diane Keaton beim Photocall zu "Was das Herz begehrt" auf der Berlinale 2004 in Berlin

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