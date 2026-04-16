Saint-Tropez: Margot Robbie und Phoebe Tonkins Luxusausflug

Margot Robbie (35) gönnt sich eine Auszeit an der französischen Riviera: Die Schauspielerin wurde jetzt gemeinsam mit ihrer Freundin Phoebe Tonkin (36) im angesagten Club 55 in Saint-Tropez gesichtet. Die beiden Australierinnen ließen sich mit einem Boot direkt von einer luxuriösen Yacht an den Strand bringen und spazierten anschließend plaudernd über den Sand zum Restaurant. Fotos, die die britische Zeitung DailyMail veröffentlichte, zeigen eine bestens gelaunte Margot, die den Luxus-Tag im Promi-Hotspot mit ihrer Freundin sichtlich genoss.

In Sachen Mode setzten beide auf lässige Zurückhaltung mit Feinschliff. Margot, die inzwischen einen Bob trägt, kombinierte blaue Jeans mit einem braunen Oversized-Pullover. Dazu trug die Schauspielerin eine schwarze Handtasche und eine braune Wildlederjacke über dem Arm. Eine große weiße Tote-Bag und ein blauer Denim-Fischerhut rundeten Margots Outfit für den Strandtag ab. Phoebe wählte einen langen schwarzen Mantel über trendigen weißen Hosen und trug ihre Sonnenbrille lässig im Haar.

Während Margot an der Côte d’Azur Sonne und Meer genießt, sorgt ihr privates Herzensprojekt in London für Gesprächsstoff: Ihr Gin-Label Papa Salt Coastal Gin, das sie gemeinsam mit Ehemann Tom Ackerley (36) gegründet hat, wurde laut der Zeitung The Guardian von mehreren Spitzenbars aus dem Sortiment ausgeschlossen. Der Grund: Der Drink wurde mit Austernschalen aromatisiert und könnte Allergien auslösen. Ein Barbesitzer erklärte gegenüber dem Blatt: "Um ihren Gin zu führen, müssten wir unser gesamtes Personal schulen, Gäste bei der Bestellung eines Gin Tonic nach einer Schalentierallergie zu fragen. Das ist es schlicht nicht wert." Margots Sprecherin bestätigte mittlerweile, dass das Rezept überarbeitet werde – eine Version ohne Austern soll noch vor Ende 2026 auf den Markt kommen. Doch nun genießt Margot erst einmal ruhige Momente mit ihrer engen Freundin Phoebe an der sonnenverwöhnten Küste von Saint-Tropez.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Margot Robbie und Phoebe Tonkin

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Getty Images Margot Robbie, März 2026

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Getty Images Phoebe Tonkin bei den 2024 WWD Honors Awards in New York City, 2024