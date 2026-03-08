Das symbolisiert die Farbe Rot im "Wuthering Heights"-Film

Emerald Fennells (40) Adaption von "Wuthering Heights" setzt radikal auf die Farbe Rot – und das aus gutem Grund. Die Regisseurin hat das klassische literarische Werk mit einem intensiven Farbkonzept versehen, das sich wie ein visueller Puls durch den gesamten Film zieht. Rot taucht in verschiedensten Formen auf: in Margot Robbies (35) Kostümen, in der Umgebung und sogar in den blutverschmierten Hemden der Figuren. Wie Emerald laut Thought Catalog erklärte, brauchte die Geschichte "diesen arteriellen Kanal" durch den Film hindurch. Die Farbe steht für Gewalt, Sexualität, steigende Spannungen und letztendlich für den Tod selbst – alle zentralen Elemente dieser tragischen Liebesgeschichte.

Die Symbolik ist vielschichtig und entwickelt sich im Verlauf des Films immer weiter. Rot erscheint zunächst als kleine Blutflecken auf Heathcliffs Hemd nach einer Prügelei, die sowohl die Gewalt als auch seinen Verlust der Unschuld repräsentieren. Bei Cathy symbolisieren die roten Flecken auf ihrem Kleid ihre sexuelle Reife und den Beginn ihrer Menstruation. Ihre Garderobe wandelt sich von unschuldigen weißen Kleidern zu knallroten Röcken aus latexähnlichem Material – ein visueller Ausdruck des Konflikts zwischen Reinheit und Lust, zwischen gesellschaftlichen Erwartungen und ihrem eigenen Verlangen nach Heathcliff. Die roten Böden in Thrushcross Grange und schließlich ein komplett roter Flur verstärken die Intensität, bis die Farbe in dem Moment dominiert, in dem Heathcliff Cathys Leiche sieht.

Ein weiteres besonderes Detail der Verfilmung sorgte schon vor einigen Wochen für Aufsehen: Im Vorspann waren die echten Haare von Margot und Jacob (28) zu sehen, kunstvoll miteinander verflochten. Laut Hair- und Make-up-Designerin Sian Miller sollten die Haare die intensive, beinahe untrennbare Verbindung zwischen Cathy und Heathcliff symbolisieren. Auf TikTok kursierten Videoausschnitte, die zeigten, wie das Haar der beiden Hauptdarsteller zu einem rauen und zugleich romantischen Intro verwoben wurde. Passend zur insgesamt erdigen Optik des Films betonte Sian: "Der Look der Charaktere sollte im Dreck verwurzelt und gelebt wirken."

Anzeige Anzeige

Getty Images Jacob Elordi und Margot Robbie bei der UK-Premiere von "Wuthering Heights" im Odeon Luxe Leicester Square in London, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Emerald Fennell, Jacob Elordi und Margot Robbie, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Emerald Fennell, Regisseurin