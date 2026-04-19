Margot Robbie verrät Details: Davon handelt "Ocean's"-Film

Auf der CinemaCon in Las Vegas hat Margot Robbie (35) erstmals konkrete Details zur Handlung des geplanten "Ocean's 11"-Prequels verraten. Bei der Präsentation von Warner Bros. enthüllte die Schauspielerin im Rahmen eines Sizzle Reels, worum es in dem Heist-Film gehen wird: "Bevor Danny Ocean jemals einen Fuß nach Vegas gesetzt hat, haben ihm zwei Masterminds alles beigebracht, was er weiß – seine Eltern", erklärte sie laut Variety. "Man sieht sie in ihrer Glanzzeit, und in unserem neuen Film, wie sie beim Großen Preis von Monaco 1962 einen epischen Coup durchziehen." Margot wird in dem Film nicht nur eine Hauptrolle übernehmen, sondern das Projekt auch als Produzentin begleiten.

An ihrer Seite steht Bradley Cooper (51), der den Film zusätzlich auch inszenieren wird. Damit ist die Regisseur-Frage nach turbulenten Monaten nun offenbar gelöst. Warner Bros. gab bei der CinemaCon außerdem bekannt, dass das Prequel am 25. Juni 2027 in die Kinos kommen soll. Da der Starttermin bereits feststeht, dürften die Dreharbeiten noch in diesem Jahr beginnen, so Schweizer Illustrierte. Margot und Bradley spielen aller Voraussicht nach die Eltern von Danny Ocean, der in der Originaltrilogie von George Clooney (64) verkörpert wurde.

Das "Ocean's"-Prequel hatte zuletzt mit einigen Startschwierigkeiten zu kämpfen: Gleich zwei Regisseure stiegen im Vorfeld aus dem Projekt aus – zuerst Jay Roach, dann Lee Isaac Chung. Mit Bradley Cooper scheint die Suche nach einem kreativen Kopf nun ein Ende gefunden zu haben. Margots Produktionsfirma LuckyChap entwickelt das Projekt gemeinsam mit Warner Bros. Parallel dazu ist derweil auch eine Fortsetzung der Originalserie in Arbeit: "Ocean's 14" mit George Clooney, Brad Pitt (62), Julia Roberts (58) und Don Cheadle (61) soll bereits im Oktober dieses Jahres mit den Dreharbeiten starten.

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Getty Images Margot Robbie, 2025

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Getty Images Bradley Cooper, Dezember 2025

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Getty Images Margot Robbie, September 2025