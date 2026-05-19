Lady Dis Bruder Charles Spencer hat seine Cat geheiratet

Charles Spencer (61), der jüngere Bruder der verstorbenen Prinzessin Diana (†36), hat erneut geheiratet. Am 15. Mai gab der 61-jährige Earl Spencer der Archäologin und Podcasterin Cat Jarman in einer intimen Zeremonie im US-Bundesstaat Arizona das Jawort. Als Kulisse diente die atemberaubende Wüstenlandschaft rund um den berühmten Cathedral Rock in Sedona. Auf Hochzeitsfotos, die das Magazin People veröffentlichte, ist Cat in einem hellblauen, ärmellosen Kleid mit Ausschnitten an der Taille zu sehen, während Charles einen dunklen Anzug mit hellblauem Hemd ohne Krawatte trug. In einem gemeinsamen Statement erklärte das Paar: "Wir fühlen uns beide unglaublich glücklich, dass wir uns von Kollegen zu Freunden und dann zu tiefer Liebe und Verbundenheit entwickelt haben. Jede Phase unserer Beziehung war von Lachen geprägt, und wir teilen eine Leidenschaft für das Leben."

Kennengelernt haben sich Charles und Cat, als er gebeten wurde, ihr 2021 erschienenes Sachbuch "River Kings" über die Wikinger zu rezensieren. Aus dieser beruflichen Begegnung entwickelte sich zunächst eine Freundschaft, dann eine Zusammenarbeit auf archäologischen Ausgrabungen und schließlich ein gemeinsamer Podcast namens "The Rabbit Hole Detectives", den die beiden zusammen mit Reverend Richard Coles moderieren. Ihre Beziehung bestätigte Charles im Oktober 2024 gegenüber The Times mit den Worten: "Wir stehen uns nah." Für Cat ist es nach ihrer Ehe mit Tom Jarman, mit dem sie zwei Söhne hat, die zweite Ehe.

Für Charles ist es bereits die vierte Ehe. Zuvor war er mit Victoria Lockwood (1989–1997), Caroline Freud (2001–2007) und zuletzt mit der kanadischen Philanthropin Karen Spencer verheiratet, von der er sich im Juni 2024 trennte. Ihre Scheidung, die vor dem Londoner High Court verhandelt wurde, war im Dezember 2025 abgeschlossen worden. Aus dieser Ehe stammt die gemeinsame Tochter Charlotte Diana. Insgesamt ist Charles Vater von sieben Kindern aus seinen drei früheren Ehen. Im Vorfeld der Hochzeit hatte zudem ein Rechtsstreit für Schlagzeilen gesorgt: Cat hatte Karen Spencer verklagt, weil diese angeblich ihre Multiple-Sklerose-Diagnose ohne Einwilligung weitergegeben hatte. Karen bestritt die Vorwürfe. Ende 2025 wurde der Fall außergerichtlich beigelegt.

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Instagram / charles.earl.spencer Charles Spencer mit seiner Frau Cat Jarman, Mai 2026

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Twitter / https://twitter.com/cspencer1508/status/ Charles Spencer und Prinzessin Diana in jungen Jahren

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Getty Images Charles Spencer im Mai 2024