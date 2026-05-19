Amy Schumer spricht offen über verpfuschte Darmspiegelung

Amy Schumer (44) hat bei einem Live-Event des Podcasts "Not Skinny But Not Fat" von Dear Media überraschend offen über ihre Gesundheit gesprochen. Die Komikerin gab zu, dass sie sich derzeit nicht besonders sexy fühle – und das aus einem ungewöhnlichen Grund. "Ich hatte quasi eine verpfuschte Darmspiegelung, deshalb fühle ich mich gerade nicht sehr sexuell", sagte die 44-Jährige. Trotz allem scheint die Schauspielerin guter Stimmung zu sein: "Ich fühle mich glücklicher als je zuvor", betonte sie ebenfalls bei dem Event.

Näher auf die Einzelheiten der missglückten Koloskopie ging Amy nicht ein. Gesundheitlich hat sie in der Vergangenheit allerdings schon einige Herausforderungen gemeistert. So wurde sie mit dem exogenen Cushing-Syndrom diagnostiziert – einer Erkrankung, die durch übermäßige Kortisol-Ausschüttung im Körper verursacht wird und unter anderem ein geschwollenes, gerötetes Gesicht verursachen kann. Auf die Diagnose kam sie ausgerechnet durch Kommentare im Netz. "Ich hätte das nie gewusst, wenn das Internet nicht so sehr auf mir herumgehackt hätte", sagte sie dazu im Podcast "Call Her Daddy". Mitgeholfen auf dem Weg zur Besserung haben ihr neben der Unterstützung von Freunden auch Hormonpräparate und die Abnehmspritze.

Vor drei Monaten zeigte Amy Schumer erneut, wie sehr sie sich trotz Beschwerden durchbeißen kann. Damals stand sie trotz starker Magenprobleme in der Carnegie Hall in New York City auf der Bühne und bedankte sich anschließend auf Instagram beim medizinischen Personal des Mt. Sinai. Im Raum stand auch, dass ihr Abnehmmedikament, mit dem sie nach eigenen Angaben rund 23 Kilogramm abgenommen hatte, eine Rolle gespielt haben könnte. Dass der Wirkstoff die Magenentleerung verlangsamt und laut EMA Magen-Darm-Beschwerden auslösen kann, ist bekannt. Ein direkter Zusammenhang zu ihren Beschwerden wurde jedoch nicht bestätigt.

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Getty Images Amy Schumer bei der Premiere von Focus Features' "Lorne" in der Alice Tully Hall in New York City, 9. April 2026

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Getty Images Amy Schumer bei den Variety Power of Women Awards im Mai 2024

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Instagram / amyschumer Amy Schumer, Januar 2026