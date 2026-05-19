Ein Junge: Stefanie Kloß ist zum zweiten Mal Mama geworden

Babyglück bei Silbermond: Sängerin Stefanie Kloß (41) ist zum zweiten Mal Mama geworden. Die Band gab die frohe Botschaft jetzt auf ihrem offiziellen Instagram-Account bekannt – und zwar mit einem ganz besonderen Foto. Darauf ist keine Stefanie mit Baby zu sehen, sondern sieben Paar Schuhe, die nebeneinander aufgereiht sind. Eine herzerwärmende Art, zu zeigen, dass die Familie nun um ein weiteres Mitglied gewachsen ist.

Zu dem Bild mit den Schuhen schreibt Stefanie auf Instagram: "Bauch leer, Kinderzimmer voll. Voller Dankbarkeit und Glück möchten wir euch wissen lassen, dass unser Sohn nach seiner Cousine nun ein kleines Brüderchen bekommen hat." Mehr verrät die Musikerin zu dem neuen Familienmitglied zunächst nicht, weder den Namen noch weitere Details. Für ihre Community reicht dieser kleine Einblick aber offenbar völlig aus: In der Kommentarspalte sammeln sich zahlreiche Glückwünsche und Herz-Emojis ihrer Fans und von befreundeten Musikern, die der Bandfamilie zu dem neuen Erdenbürger gratulieren.

Dass Stefanie ein zweites Kind erwartet, war bereits seit einigen Wochen bekannt. Damals hatten die Musikerin und ihre Band die Schwangerschaft ebenfalls über Instagram verkündet – mit einem humorvollen Foto, das die Sängerin mit deutlich sichtbarem Babybauch zeigte. Als Bildunterschrift wählten sie damals passend den Satz "Glas leer, Bauch voll" – eine witzige Anlehnung an die Verkündung der Geburt, die nun mit "Bauch leer, Kinderzimmer voll" das Pendant dazu bildet. Stefanie wurde am 31. Oktober 1984 geboren und ist seit vielen Jahren das Gesicht der erfolgreichen deutschen Rockband Silbermond.

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Getty Images Stefanie Kloß, Dezember 2016

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Instagram / silbermond Stefanie Kloß ist wieder Mama geworden, Mai 2026

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Getty Images Die Band Silbermond

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