Barbra Streisand fehlt bei Ehrenzeremonie in Cannes

Barbra Streisand (84) wird bei den Filmfestspielen in Cannes nicht persönlich anwesend sein, wenn ihr die Ehren-Palme d'Or verliehen wird. In einem Statement, das unter anderem das Branchenmagazin Variety veröffentlichte, teilte die Sängerin und Schauspielerin mit: "Auf Empfehlung meiner Ärzte bin ich leider nicht in der Lage, in diesem Jahr am Festival de Cannes teilzunehmen, da ich mich noch von einer Knieverletzung erhole. Aber ich bin zutiefst geehrt, die Ehren-Palme d'Or zu erhalten, und hatte mich so sehr darauf gefreut, die bemerkenswerten Filme der 79. Ausgabe zu feiern."

Die Festivalleitung bestätigte die Absage und teilte mit, dass die Ehrung am 23. Mai trotzdem stattfinden werde. "Iris Knobloch, Thierry Frémaux und das gesamte Festivalteam senden Barbra Streisand ihre herzlichsten Genesungswünsche", hieß es in einem Pressestatement. Die Legende selbst ließ über die Festivalleitung ausrichten: "Ich bedauere sehr, nicht persönlich dabei sein zu können, und möchte allen Filmemachern aus aller Welt, deren außergewöhnliches Talent in diesem Jahr gefeiert wird, meine herzlichsten Glückwünsche aussprechen." Neben Barbra werden in diesem Jahr auch Peter Jackson (64) und John Travolta (72) mit einer Ehren-Palme d'Or ausgezeichnet.

Barbra ist in ihrer langen Karriere als Sängerin, Schauspielerin und Produzentin zu einer der bekanntesten Unterhaltungskünstlerinnen der Welt geworden. Zuletzt war sie auch im Rahmen der Oscar-Verleihung 2026 Gesprächsthema, als sie den Nachruf auf Robert Redford (†89) präsentierte. Die nun geplante Cannes-Ehrung würdigt Barbras jahrzehntelanges Schaffen und die besonderen künstlerischen Beziehungen, die sie über die Jahre gepflegt hat.

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Getty Images Barbra Streisand beim Chanel Dinner Celebrating Our Majestic Oceans, 2018

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Getty Images Peter Jackson, Regisseur, 2018

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Getty Images Robert Redford und Barbra Streisand bei den Oscars, 2002