Kathy Griffin (65) macht ihre neue Liebe im Netz öffentlich

Kathy Griffin (65) hat auf Instagram ihre neue Liebe öffentlich gemacht! Die Komikerin postete am Sonntag ein gemeinsames Foto mit ihrem neuen Freund und machte die Beziehung damit offiziell. Dazu schrieb sie auf der Plattform: "Wir sind offiziell auf Insta. Damit müsst ihr jetzt klarkommen. (An jeden heterosexuellen Typ, der heimlich auf mich steht, aber Angst davor hat, was seine Kumpels sagen würden.)" Dass sie wieder verliebt ist und sichtlich Freude daran hat, das zu zeigen, dürfte viele ihrer Fans freuen.

In den Kommentaren ließ Kathy keine Frage unbeantwortet. Auf die Frage, ob ihr neuer Partner prominent sei, stellte sie klar: "Nein. Nicht berühmt. Überhaupt nicht in der Unterhaltungsbranche." Außerdem versicherte sie einem skeptischen Fan, dass es sich nicht um einen Witz handle: "Kein Psycho-Trick, aber faire Frage." Einige Follower meinten, der Mann erinnere sie an Radfahrer Lance Armstrong (54) – ein Vergleich, den Kathy mit Humor, aber auch mit einem Seitenhieb quittierte: "Ok, ich sterbe bei diesen Reaktionen. Und Lance Armstrong kann sich das nur wünschen! Ich werde ihm nie vergeben, was auch immer er meiner geliebten Sheryl Crow angetan hat. Mein Kerl ist in keiner Weise eine öffentliche Person."

Für Kathy ist diese neue Romanze offenbar ein bedeutender Schritt nach einer emotionalen Durststrecke. Die Scheidung von ihrem Ex-Mann Randy Bick, die im Januar 2025 rechtskräftig wurde, hatte sie nach eigenen Angaben tief getroffen. Gegenüber dem Magazin People beschrieb sie die Zeit danach mit deutlichen Worten: "Meine Scheidung hat mich aus der Bahn geworfen. Ich lüge nicht. Manche sagen: 'Ich war froh, ihn loszuwerden, und ich habe mich noch nie besser gefühlt.' Bei mir war es schwerer als Krebs." Zuletzt hatte die Komikerin nach der Trennung auch noch eine kurze Beziehung mit einem 23-jährigen Mann, den sie über eine Dating-App kennengelernt hatte. Nun scheint sie jedoch wieder in festen Händen zu sein.

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Instagram / kathygriffin Kathy Griffin mit ihrem Freund, Mai 2026

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Getty Images Kathy Griffin bei der Out100 Celebration 2025 in Los Angeles

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Getty Images Kathy Griffin und Randy Bick

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