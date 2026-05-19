Noch acht Wochen: Hochzeit bringt Isi Glück ins Schwitzen

Die Uhr tickt für Isabel Glück (35): Die Schlagersängerin und ihr Verlobter Carlos haben weniger als acht Wochen Zeit, um ihre Traumhochzeit auf die Beine zu stellen. Das Paar plant die Feier auf Mallorca – und das ohne professionelle Hilfe von außen. Isi und Carlos nehmen die Vorbereitung komplett selbst in die Hand, von der Dekoration bis zum letzten Detail. Die Kameras von Goodbye Deutschland begleiten die beiden dabei auf Schritt und Tritt. Dass die Hochzeit immer näher rückt, macht Isi nervös: "Wir haben noch ganz schön viel zu organisieren, ich hoffe, wir kriegen das alles rechtzeitig hin."

Obwohl die Location für die Hochzeit bereits feststeht, gibt es noch jede Menge offene Punkte auf der To-do-Liste. Gastgeschenke, Blumen, Sitzplan – all das muss in den nächsten Wochen noch geklärt werden. Die Liste der ausstehenden Aufgaben ist lang, und die Zeit drängt. Im "Goodbye Deutschland"-Interview sagt Isi, dass sie auf einen Weddingplanner bewusst verzichtet hat, trotz Zeitmangel: "Die Verantwortung klebt jetzt ein bisschen an mir [...] ich hoffe, dass einfach alles klappt [...] ich hab das Kleid selbst designen lassen in Berlin und hoffe einfach, dass das auch ankommt." Dass eine so große Feier ohne professionelle Hilfe zum Risiko werden kann, ist Isi bewusst. "Wenn man natürlich auf Perfektion steht, wenn man eine Bilderbuch-Hochzeit will, klar, da haben Weddingplanner mehr Ahnung. Wenn dann was nicht läuft, ja, da würde ich mich schon ärgern", gibt sie offen zu.Ihren zukünftigen Ehemann hat Isi kennengelernt, als sie selbst noch verheiratet war. Durch ihren Karrierewechsel zur Ballermannsängerin hat sie den Megapark-Direktor kennen – und lieben gelernt. "Ich habe anfangs gehofft, wenn ich Carlos länger nicht sehe, wenn diese erste Mallorca-Saison rum ist und der Winter kommt, dann vergesse ich ihn vielleicht. Ich habe dann aber schnell gemerkt, dass das keine Laune ist, sondern etwas Ernstes", erzählt Isi.

Für Isi ist die große Feier auf der Baleareninsel ein echter Herzensmoment. Die Musikerin hat sich auf Mallorca ihren Namen gemacht und steht dort regelmäßig auf der Bühne, wenn Partytouristen ihre Hits mitsingen. Privat zeigt sie sich in den sozialen Medien gern als Familienmensch, der seine Community an den wichtigsten Schritten im Leben teilhaben lässt – dazu gehört nun auch die Hochzeit mit Carlos. Auf Instagram gewährt die Blondine immer wieder Einblicke hinter die Kulissen ihres Alltags, teilt Auftritte, Pärchenmomente und Vorbereitungen und lässt ihre Follower so ganz nah an ihrem Glück teilhaben. Die Liebe zu Carlos und zu ihrer Wahlheimat Mallorca scheint für Isi dabei fest zusammenzugehören – genau an diesem Ort wollen die beiden jetzt offiziell den Schritt in die Ehe wagen.

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Imago Isi Glück, Sängerin

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Instagram / carlos_luc1o Isi Glück und Carlos Lucio, Juli 2024

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Instagram / isi_glueck Isi Glück, Januar 2025