Shania Twain verblüfft ihre Fans mit verändertem Aussehen

Shania Twain (60) sorgt gerade in sozialen Netzwerken für Gesprächsstoff. Bei einem aktuellen öffentlichen Auftritt war die kanadische Country-Pop-Ikone kaum wiederzuerkennen – zumindest laut vielen ihrer Fans. Auf Plattformen wie Instagram und X häufen sich seitdem die Kommentare, in denen Nutzer ihr verändertes Aussehen diskutieren. Zahlreiche Beiträge stellen dabei ältere Fotos der Sängerin den neuen Bildern gegenüber und stellen fest, dass Shania kaum noch zu erkennen sei. Die 60-Jährige selbst hat sich zu den Reaktionen bislang nicht geäußert.

In den Kommentarspalten wird vor allem über Shania Twains Gesicht und Styling gesprochen. Einige Follower schreiben, sie hätten die Musikerin auf den ersten Blick gar nicht erkannt, andere diskutieren über mögliche Filter oder Retusche bei den veröffentlichten Fotos. Immer wieder tauchen Kommentare wie "Sie sieht so anders aus" oder "Ist das wirklich Shania?" auf, wie Screenshots der Beiträge zeigen. Andere Fans verteidigen die Sängerin und betonen, dass sich Aussehen und Style im Laufe eines langen Showbusiness-Lebens nun einmal verändern.

Shania gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern der Country-Pop-Musik. Mit Songs wie "Man! I Feel Like A Woman!" oder "That Don't Impress Me Much" feierte sie weltweite Erfolge. Dabei musste sie in ihrem Leben auch schwere Schicksalsschläge verkraften. Ihre Kindheit war von Gewalt und Missbrauch durch ihren Stiefvater geprägt, und mit 22 Jahren verlor sie ihre Eltern bei einem Autounfall. Danach übernahm sie die Verantwortung für ihre jüngeren Geschwister– und schaffte es dennoch, zu einer der erfolgreichsten Musikerinnen ihrer Generation aufzusteigen.

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Getty Images Shania Twain bei den Academy of Country Music Awards im MGM Grand Garden Arena in Las Vegas

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Getty Images Shania Twain spricht bei den Academy of Country Music Awards im MGM Grand Garden Arena in Las Vegas

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Getty Images Shania Twain spricht bei den Academy of Country Music Awards 2026 in Las Vegas

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