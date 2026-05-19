Mit Rechtsanwalt? Holly Madison soll wieder vergeben sein

Holly Madison (46) soll wieder verliebt sein. Berichten von TMZ zufolge wurde das ehemalige Playmate in Las Vegas mit dem renommierten Anwalt Steve Dimopoulos gesehen. Quellen aus dem Umfeld der beiden verraten dem Portal, dass sie sich schon seit März daten sollen. Kennengelernt hat Holly den Juristen angeblich im Carbone Riviera, einem noblen Restaurant im Bellagio Hotel & Casino in der Glücksspielmetropole. Dort verbringt das Paar derzeit wohl viel Zeit miteinander und versteht sich angeblich bestens. Unter anderem sollen sie Dates bei David Copperfields (69) letzter Zaubershow und einem Eishockeyspiel der Las Vegas Golden Knights gehabt haben.

Für Holly ist das die erste Beziehung seit ihrer Trennung von Zak Bagans (49). Die beiden führten von 2019 an eine On-off-Beziehung mit einigen Hürden. Im März 2025 war dann endgültig Schluss, wie die 46-Jährige im Podcast "Girls Next Level" bestätigte. "Zak und ich haben uns endgültig getrennt", betonte sie. Zu den genauen Gründen wollte sie sich zu dem Zeitpunkt nicht äußern – sie betonte lediglich, die vergangenen Monate seien für beide schwer gewesen. Allerdings kursierten bereits Gerüchte, Zak habe das Model betrogen, weil es öffentlich erklärte, ein Ex-Freund sei fremdgegangen. Einen Namen nannte Holly allerdings nie, weshalb bis heute unklar ist, ob sie tatsächlich Zak meinte.

Aktuell scheint Hollys neue Beziehung aber noch keine öffentliche zu sein. Dabei machten ihre öffentlichen Verhältnisse die US-Amerikanerin berühmt. Sie war nämlich nicht nur eines der bekanntesten Playmates überhaupt, sondern lange Zeit auch die Lebensgefährtin von Playboy-Chef Hugh Hefner (†91). Lebensgefährtin bedeutet in dem Fall, dass Holly die Hauptpartnerin des verstorbenen Unternehmers während ihrer Zeit in der Sendung "The Girls of the Playboy Mansion" war. Die Zeit mit dem deutlich älteren Hugh scheint Holly aber nicht unbedingt in guter Erinnerung zu haben. Im Podcast "Let's be Honest" erinnerte sie sich, wie die Playmates sich in einem dunklen Raum versammeln mussten, um der Reihe nach mit Hugh zu schlafen. Der Raum habe eine unangenehme Atmosphäre gehabt, unter anderem, weil an den Wänden Pornos liefen: "Es war eine wirklich seltsame Szene. Niemand mochte es und alle wollten es so schnell wie möglich hinter sich bringen. Es war ein Albtraum."

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Getty Images Holly Madison, Model

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Instagram / steve.dimopoulos Steve Dimopoulos, US-amerikanischer Rechtsanwalt

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Getty Images Holly Madison und Hugh Hefner