Schauspieler Alexander Held ist mit 67 Jahren gestorben

Die deutsche Film- und Fernsehwelt trauert um Alexander Held (67). Der Schauspieler, der einem breiten Publikum vor allem als Ermittler aus der ZDF-Reihe "München Mord" bekannt war, ist am vergangenen Dienstag gestorben. Er wurde 67 Jahre alt. Neben seiner Rolle in der beliebten Krimiserie war Alexander auch in bedeutenden Kinoproduktionen zu sehen – darunter "Sophie Scholl - Die letzten Tage", "Der Schuh des Manitu" und "Der Untergang". Zuletzt lebte der gebürtige Münchner im österreichischen Erl in Tirol.

Sein Tod wurde von TV-Produzent Sven Burgemeister der Deutschen Presse-Agentur mitgeteilt. Burgemeister, der bei mehr als 30 Filmen mit dem Schauspieler zusammengearbeitet hatte, würdigte ihn mit bewegenden Worten: "Als Freund und Produzent war Alexander Held ein Geschenk: ein Mensch, ein Gentleman, ein Herr mit Feinsinn, Witz und großer Zuwendung." Als Schauspieler sei er voller Überraschungen gewesen und habe all seinen Auftritten Tiefe verliehen. "Er wird uns allen unglaublich fehlen. Alexander bleibt für immer ein Held für mich", so Burgemeister.

Alexander Held zeigte schon früh eine außergewöhnliche Vielseitigkeit. Als Jugendlicher sang er zwischen 1968 und 1970 als Solist bei den Regensburger Domspatzen und spielte parallel dazu Fußball im Tor des Traditionsvereins 1860 München, mit dem er fünfmal den Titel bei den Jugendmeisterschaften holte. Eine Verletzung beendete den Traum einer Profikarriere im Sport. Nach seiner Ausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule begann er 1980 an den Münchner Kammerspielen und feierte 1993 sein Kameradebüt in der Krimireihe "Derrick". Auch international machte er auf sich aufmerksam – etwa in Steven Spielbergs (79) "Schindlers Liste". Sein Privatleben war von großem Glück, aber auch tiefem Schmerz geprägt: 2005 heiratete er Patricia Fugger, gebürtige Gräfin Fugger von Babenhausen. Nur neun Jahre später verlor er seine Frau, die im Alter von 51 Jahren starb. Den Bayerischen Fernsehpreis, den er als bester Seriendarsteller erhielt, widmete er ihr in emotionalen Worten.

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Getty Images Alexander Held beim Deutschen Friedenspreis für Film "Die Brücke" in München, Juni 2025

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Getty Images Bernadette Heerwagen, Alexander Held und Marcus Mittermeier beim Set-Fotocall zu "München Mord – Auf der Straße, nachts, allein" in München

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Getty Images Alexander Held beim Bayerischen Fernsehpreis 2014 mit seiner Auszeichnung als Bester Schauspieler in einer TV-Serie