Tochter von Bushido und Anna-Maria hatte Unfall mit Schulbus

Was für ein aufregender Wochenbeginn für die Familie von Rapper Bushido (47) und seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (44): Noch am Wochenende feierten ihre Töchter Aaliyah und Laila beim Reiten große Erfolge. Die Schwestern holten bei einem Turnier den ersten Platz, worüber sich die stolzen Eltern auf Social Media sichtlich freuten. Anna-Maria schrieb dazu auf Instagram: "Alles Gute zum Vatertag, den wir heute auf dem Turnier unserer Töchter verbringen." Der Montag sollte dann aber eine unerwartete Wendung bringen: Aaliyah war mit dem Schulbus unterwegs, als dieser in einen Unfall verwickelt wurde.

Besonders bemerkenswert ist dabei eine Begebenheit, die Anna-Maria auf Instagram schilderte. Während sie gemeinsam mit ihrem Mann und der elfjährigen Laila auf dem Weg zum Zahnarzt war – Laila hatte seit einigen Tagen Zahnschmerzen –, habe die Jüngere plötzlich ein mulmiges Gefühl gehabt und das dringende Bedürfnis geäußert, ihrer Schwester zu schreiben. "Laila kam einfach in die Küche und sagte zu mir, sie hat so sehr das Bedürfnis, Aaliyah zu schreiben. Und sie hat ein komisches Gefühl und wurde so unruhig", berichtete die Mutter. Kurz darauf klingelte das Telefon im Auto: Aaliyah meldete sich und teilte mit, dass ihr Schulbus in einen Unfall geraten war. Details zu möglichen Verletzungen oder dem genauen Hergang des Unfalls sind bislang nicht bekannt.

Für Anna-Maria war das Erlebnis ein Zeugnis der besonderen Verbindung innerhalb ihrer Familie. "Die sind untereinander so connected", schwärmte sie über die Schwestern. Sie zog dabei auch Parallelen zu ihrer eigenen Beziehung zu Bushido: Auch sie selbst spüre oft denselben Schmerz, wenn es ihrem Mann nicht gut geht. Der Rapper, mit dem Anna-Maria acht Kinder hat, kämpft derzeit gegen eine Tumorerkrankung. Die beiden sind seit 2008 verheiratet.

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Imago Bushido und Anna-Maria Ferchichi bei der Bertelsmann Sommer Party 2025 in Berlin

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria und Anis Ferchichi mit ihrer Familie, Dezember 2025

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Juli 2024