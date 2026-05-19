Ehefrau verteidigt diesen "Der Teufel trägt Prada 2"-Star

Der Blockbuster Der Teufel trägt Prada 2 ist nicht nur an den Kinokassen ein voller Erfolg, sondern liefert auch abseits der Leinwand jede Menge Gesprächsstoff. Konkret geht es um Andys neuen Filmpartner Peter, gespielt vom australischen Schauspieler Patrick Brammall. Fans und Kritiker ließen kein gutes Haar an der Figur. Das Magazin Cosmopolitan fragte auf Instagram provokant: "Eine nahezu perfekte Fortsetzung, die durch einen sinnlosen Mann getrübt wird?" In einem dazugehörigen Artikel nannte das Magazin die Rolle sogar "so eindimensional, wie es nur geht". Das wollte Harriet Dyer, Patricks Ehefrau, nicht auf sich sitzen lassen und schlug auf Social Media zurück.

Die australische Schauspielerin machte das Schnittteam des Films für das schwache Bild verantwortlich, das die Figur ihres Mannes im fertigen Film hinterlässt. "Was für ein gemeiner Beitrag. Sie haben Szenen herausgeschnitten. Der Schnitt ist brutal", schrieb sie. Als Beleg verwies sie auf das vom Magazin selbst gepostete Bildmaterial: Die Fotos, auf denen Patrick und Anne Hathaway (43) lächelnd durch New York laufen, stammen aus Szenen, die letztlich nicht in den Film aufgenommen wurden. Genau dadurch habe die Figur jede Tiefe verloren. Für Patrick fand Harriet am Ende auch persönliche Worte: "Ich mochte ihn. Und ich habe ihn geheiratet." Doch auch die Cosmopolitan-Redakteurin selbst nahm den Schauspieler in Schutz und schrieb, er sei schlicht so flach geschrieben worden – und fragte grundsätzlich, warum Andy im Jahr 2026 überhaupt einen Mann an ihrer Seite brauche.

Mit diesem Problem steht Peter nicht alleine da. Bereits Andys Ex Nate aus dem ersten Teil von 2006 gilt unter vielen Fans als heimlicher Karrierestopper der Hauptfigur. Damals verkörperte ihn Adrian Grenier (49), der gegenüber Page Six kürzlich verriet, dass er für die Fortsetzung nicht angefragt wurde. "Aber ich verstehe auch, dass es einige negative Reaktionen auf die Figur Nate gibt, also könnte das etwas damit zu tun haben", sagte er, gab die Hoffnung aber nicht völlig auf: "Aber ich denke, das lässt einfach Raum für ein Spin-off." Der Film selbst läuft derweil weiterhin stark in den Kinos – weltweit hat er inzwischen die 2-Milliarden-Dollar-Marke geknackt.

Anzeige Anzeige

ActionPress Anne Hathaway mit Patrick Brammall am Set von "Der Teufel trägt Prada 2"

Anzeige Anzeige

ActionPress Anne Hathaway mit Patrick Brammall am Set von "Der Teufel trägt Prada 2"

Anzeige Anzeige

Getty Images Adrian Grenier beim Self Custody Film Panel und der Moviemaker Indie Film Celebration in Park City, präsentiert von TBK Productions

Anzeige