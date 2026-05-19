Andrews Ex Lady Victoria missachtet Cannes-Kleiderordnung

Lady Victoria Hervey (49) sorgt bei den Filmfestspielen in Cannes für jede Menge Gesprächsstoff. Die 49-Jährige, die Ende der 90er-Jahre kurzzeitig mit Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor (66) liiert war, zieht gleich zweimal alle Blicke auf sich. Bei beiden Auftritten setzt sie auf transparente Looks, die klar gegen die seit 2025 geltende Kleiderordnung des Festivals verstoßen. Demnach ist "Nacktheit auf dem roten Teppich sowie in allen anderen Bereichen des Festivals aus Gründen der Sittsamkeit verboten".

Bei ihrem ersten Auftritt erschien Victoria in einem fast vollständig durchsichtigen Oberteil, kombiniert mit einem kurzen Glitzerrock und einer auffälligen Federboa – auf einen BH verzichtete sie dabei offenbar komplett. Auch ihr zweites Outfit, eine silberne Robe mit transparenten Einsätzen und einem auffälligen Cut-out auf Hüfthöhe, ließ kaum Zweifel daran, dass sie auch hier keine Unterwäsche trug. Trotz der klaren Verstöße gegen den Dresscode durfte Victoria offenbar beide Male den roten Teppich betreten. Weshalb die Veranstalter ihr den Zutritt dennoch gewährten, bleibt bislang unklar.

Abseits ihrer freizügigen Looks machte die Tochter des 6. Markgrafen von Bristol zuletzt vor allem durch ihre öffentliche Unterstützung für den in Ungnade gefallenen Andrew von sich reden. Gegenüber The Times bezeichnete sie den Skandal rund um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) als "riesige Ungerechtigkeit" und hält den Ex-Prinzen weiterhin für unschuldig. In einem weiteren Interview behauptete sie außerdem, es sei eine "Beleidigung", wenn man nicht in den Epstein-Akten auftauche, "denn das würde einfach bedeuten, dass man ein Verlierer war".

Anzeige Anzeige

Imago Lady Victoria Hervey beim 79. Filmfestival von Cannes, 2026

Anzeige Anzeige

Imago Lady Victoria Hervey beim 79. Festival de Cannes, 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Britische Zeitungen berichten über die Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor am 19. Februar 2026