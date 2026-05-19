Gina-Lisa Lohfink durchlebte gesundheitlich schwere Zeit

Besorgniserregende Neuigkeiten von Gina-Lisa Lohfink (39): Die Reality-TV-Bekanntheit meldete sich jetzt mit einem emotionalen Posting auf Instagram bei ihren Fans – und das vom Krankenhausbett aus. Auf dem Foto ist sie sichtlich erschöpft zu sehen, am Arm hängt eine Infusion. Damit machte Gina-Lisa deutlich, dass die vergangenen Wochen alles andere als einfach für sie waren. Viele Termine musste sie absagen und sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückziehen.

In ihrem Post richtete sie sich direkt an ihre Community. "Die letzten Wochen waren gesundheitlich echt nicht leicht für mich. Ich musste viele Termine absagen, vieles verschieben und mich einfach mal ein bisschen zurückziehen. Man merkt oft erst, wie wichtig Gesundheit ist, wenn sie plötzlich nicht mehr selbstverständlich ist. Ich hoffe, dass jetzt langsam wieder bessere Zeiten kommen", schrieb sie. Außerdem bedankte sie sich bei denjenigen, die ihr die nötige Zeit gelassen haben: "Danke an alle, die Verständnis hatten und trotzdem geblieben sind. Das bedeutet mehr, als ihr denkt." Was genau hinter ihrem Krankenhausaufenthalt steckt, behielt Gina-Lisa jedoch für sich.

Vor einem Monat hatte Gina-Lisa mit einem ganz anderen Thema Schlagzeilen gemacht: Sie hatte nach eigenen Angaben in kurzer Zeit rund acht Kilo abgenommen und wog damals nur noch zwischen 51 und 53 Kilo. Den Gewichtsverlust habe sie mit Sport und der Abnehmspritze Ozempic erreicht. Doch die Veränderung habe auch Spuren hinterlassen. "Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel ausmacht", sagte Gina-Lisa damals zu Bild. Und sie stellte klar: "Ich will nicht aussehen wie Kelly Osbourne. Wenn sie sich so schön findet, ist das total okay."

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Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Mai 2026

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