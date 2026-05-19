Aryna Sabalenka und Georgios wollen in Griechenland heiraten

Tennisstar Aryna Sabalenka (28) hat mit einem atemberaubenden Fotoshooting für das Magazin Vogue für Aufsehen gesorgt. Die 28-Jährige präsentierte sich auf Instagram in verschiedenen heißen Looks – darunter ein transparenter schwarzer Rock mit passendem Bralette, ein schulterfreies Kleid mit tiefem Rückenausschnitt und Beinschlitz sowie ein schwarzer Badeanzug. Auf einem der Fotos ist die Tennisspielerin auf einem Balkon mit Meerblick in Miami zu sehen – und ihr Verlobungsring glänzt dabei deutlich sichtbar an ihrer Hand.

Die aktuelle Vogue-Story dreht sich jedoch nicht nur um Mode, sondern auch um die Zukunft von Aryna und ihrem Verlobten Georgios Frangulis. In dem Interview verrät die Sportlerin, dass die beiden planen, ihre Hochzeit im Sommer 2027 in Griechenland zu feiern – dem Heimatland der Familie des Unternehmers. Aryna erklärt, dass sie in dem Oakberry-Gründer sogar Parallelen zu ihrem verstorbenen Vater erkennt: "Ich sehe ein bisschen meinen Vater in ihm, und ich liebe das absolut." Mit einem Augenzwinkern erzählt sie außerdem von der Verlobung im März 2026 und ihrem Wunsch nach einem auffälligen Schmuckstück: "Ich habe ihm gesagt: 'Ich bin ein großes Mädchen, meine Hand ist groß, und ein kleiner Ring würde sehr… klein aussehen.'" Georgios beschreibt in dem Gespräch, wie wichtig es ihm ist, seine Partnerin auf und neben dem Platz zu unterstützen: "Für mich ist es wichtig, in ihrer Nähe zu sein, aber ihr trotzdem den Raum zu lassen, damit sie ihre Gedanken ordnen kann."

Das Paar lernte sich über Arynas Zusammenarbeit mit Oakberry kennen. Die Verlobung hatten sie im März dieses Jahres bekannt gegeben. Bevor Aryna und Georgios zusammenfanden, musste die Sportlerin schwere Verluste verkraften: Im März 2024 verstarb ihr Ex-Freund Konstantin Koltsov (†42) plötzlich. Bereits 2019 hatte Aryna ihren Vater Sergey Sabalenka durch eine Hirnhautentzündung verloren. "Die Menschen sagen, dass die Zeit hilft, aber in mancher Hinsicht leide ich jetzt mehr, weil ich weiß, wie viel Spaß mein Vater an meinem Erfolg gehabt hätte", so Aryna im Vogue-Interview.

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Getty Images Aryna Sabalenka feiert den Sieg bei den Wuhan Open 2024 mit Georgios Frangulis

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Getty Images Tennisstar Aryna Sabalenka im März 2026 in Indian Wells

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Instagram / sabalenka_aryna Konstantin Koltsov und Aryna Sabalenka, Sportler