So süß überraschen Kids Narumol zu ihrem 61. Geburtstag

Am 17. Mai feierte Narumol ihren 61. Geburtstag. Die Bauer sucht Frau-Kultkandidatin braucht dafür aber keine große Party und Luxus schon gar nicht. In einem Instagram-Video zeigt sie, was ihr Herz wirklich höher schlagen lässt. Ihre Kinder schmückten das Esszimmer liebevoll und Narumol ist sichtlich gerührt. "Oh wow, das haben meine Kinder für mich gemacht", ruft sie begeistert aus. An der Wand schweben Ballon-Buchstaben mit "Happy Birthday". Auch an der Decke hängen Heliumluftballons. Daran banden die Kinder Erinnerungen als Polaroids fest. Die Fotos zeigen Narumol unter anderem mit ihrem Mann Josef (64), Freunden und Familie.

Was hier ganz deutlich wird, ist, dass Narumol ein echter Familienmensch ist. Die gebürtige Thailänderin lernte ihren Josef 2009 bei "Bauer sucht Frau" kennen. Bis heute ist die Liebe der beiden für die Kuppelshow beispiellos. Darüber hinaus eroberte die dreifache Mutter die Herzen der Zuschauer mit ihrer erfrischend ehrlichen Art und ihrem Humor. Josef ist aber nicht Narumols erster Mann. Bei einer Reise nach Deutschland lernte sie ihren ersten Mann Günther kennen, mit dem sie später Tochter Jenny bekam. Schon als Teenager war sie Mutter ihres Sohnes Jack geworden. Nach 17 gemeinsamen Jahren starb Günther leider an Krebs und die heute 61-Jährige musste ihr Leben neu ordnen. "Bauer sucht Frau" sollte der Beginn eines neuen Kapitels werden. Und das hat geklappt: 2010 heirateten sie und Josef, ein Jahr später erblickte Tochter Jorafina das Licht der Welt.

Neben ihrem Familienleben auf dem Land ist Narumol mittlerweile auch eine feste Größe im deutschen Reality-TV. Anders als bei vielen anderen Realitystars ist die Freude aber immer groß, wenn sie in einem Format dabei ist. Zuletzt war sie in der aktuell laufenden Staffel Kampf der RealityAllstars zu sehen, schied jedoch schon recht früh aus. In diesem Jahr folgt für Narumol der Sprung vom Reality-TV ins richtige Fernsehen. An Bord des Traumschiffs feiert sie ihr Schauspieldebüt. Das ZDF bestätigte gegenüber Ippen.Media, dass Narumol in der Episode "Das Traumschiff – Bangkok" eine Gastrolle übernehmen wird.

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Instagram / narumoldavid Narumol an ihrem Geburtstag im Mai 2026

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Instagram / narumoldavid Narumol mit ihren Kindern Jack, Jenny und Jorafina, Mai 2023

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Instagram / narumoldavid Bauer Josef und Narumol (R.) mit ihren Töchtern Jorafina und Jenny, Juli 2025