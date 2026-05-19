Unfreiwillig: Manuela Wisbeck verlässt "Notruf Hafenkante"

Nach 16 Jahren ist für Manuela Wisbeck (42) Schluss bei Notruf Hafenkante: Die Schauspielerin verlässt die ZDF-Serie – und das nicht aus freiem Willen. In einem Video auf Instagram berichtete sie ihren Fans, dass sie einen Anruf von der Produktion erhalten habe. "Die Produktion meinte, aus ökonomischen Gründen, dass die Rolle der Frauke Prinz auserzählt ist und da sie nur eine Randfigur ist, wurde ich sozusagen entlassen", erklärte sie darin. Für viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die Manuela über all die Jahre als Krankenschwester Frauke Prinz in der Erfolgsserie begleitet haben, kommt das Aus überraschend.

Den Abschied nach so langer Zeit empfindet die Schauspielerin als schmerzhaft. "Das war schon ein Schock und ein Stich ins Herz, das muss man so sagen", sagte sie in dem Video. Endgültig abgedreht hat sie ihre letzte Szene aber noch nicht: Bis Juli 2026 steht sie noch in ihrer Rolle vor der Kamera. Wegen der langen Vorproduktionszeiten wird sie damit noch eine ganze Weile auf dem Bildschirm zu sehen sein. Das ZDF hat das Serien-Aus gegenüber Ruhr24 inzwischen bestätigt, begründete es dabei allerdings etwas anders als Manuela. Von ökonomischen Gründen war beim Sender keine Rede – stattdessen hieß es: "Um einer Serie immer wieder neue erzählerische Impulse zu geben und das Format zeitgemäß weiterzuentwickeln, gehört es manchmal dazu, sich auch von liebgewonnenen Figuren zu verabschieden, so wie in diesem Fall von Frauke Prinz, verkörpert von Manuela Wisbeck." Wie ihre Figur die Serie verlassen wird, ließ das ZDF bislang offen. Eines steht aber fest: "Es wird keinen Ersatz für Manuela Wisbeck geben."

Manuela gehört seit 16 Jahren zum festen Ensemble von "Notruf Hafenkante", einer der langlebigsten Serien im deutschen Fernsehen. Die Schauspielerin wurde am 6. Juni 1983 geboren und ist einem breiten Publikum vor allem durch ihre Rolle als Krankenschwester Frauke Prinz bekannt. Bereits seit Längerem war bekannt, dass das ZDF bei der Produktion von "Notruf Hafenkante" sparen möchte – Manuelas Abgang steht damit wohl im Kontext eines größeren Umbaus der Sendung.

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Instagram / manuelawisbeck Manuela Wisbeck, "Böse Mädchen"-Star

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Andreas Rentz/Getty Images Manuela Wisbeck, Schauspielerin

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SAT.1 / Nadine Rupp Manuela Wisbeck, Schauspielerin

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