Serien-Co-Star verabschiedet sich von Alexander Held (†67)

Serien-Co-Star Marcus Mittermeier verabschiedet sich öffentlich von Alexander Held (†67): Der beliebte "München Mord"-Star ist am 12. Mai in München nach kurzer Krankheit gestorben. Auf Instagram erinnert Marcus mit innigen Worten an seinen Kollegen und Freund. "Du hast unser Büro verlassen. Wie so oft in unseren Filmen, ganz plötzlich und ohne Ankündigung", schreibt er. "Dein Platz am Schreibtisch ist leer, er bleibt leer. Leider für immer. Wir sind unendlich traurig", so der Schauspieler bei Instagram. Auch Bernadette Heerwagen nimmt im Netz Abschied. Fans der ZDF-Reihe trauern um den TV-Ermittler Ludwig Schaller.

Die Produktionsfirma tv60film bestätigte den Tod nach kurzer Krankheit und teilte zugleich Worte des Produzenten Sven Burgemeister. "Als Freund und Produzent war Alexander Held ein Geschenk: ein Mensch, ein Gentleman, ein Herr mit Feinsinn, Witz und großer Zuwendung", heißt es in der Stellungnahme. Marcus würdigte seinen Kollegen in seinem Post weiter: "Wir haben Dich und Deine Kunst bis zum letzten gemeinsamen Drehtag immer bewundert." Alexander sei für das Team "ein ganz Großer für uns und ein Großer unserer Zunft" gewesen. Und obwohl er "uns jetzt verlassen" habe, werde "Herr Schaller" in Erinnerung bleiben, so der Schauspieler. Auch Bernadette erinnerte online an die gemeinsame Zeit am Set und bedankte sich für die Zusammenarbeit.

Alexander prägte über Jahre die Krimireihen "Stralsund" und "München Mord" – die eigenwillige Figur Ludwig Schaller wuchs ihm dabei besonders ans Herz. Abseits des Sets verband ihn mit seinen Kolleginnen und Kollegen sichtbar eine enge, vertraute Arbeitsbeziehung, was die persönlichen Abschiedsworte nun unterstreichen. Der gebürtige Münchner wirkte zuvor in großen Kinoproduktionen mit – darunter "Schindlers Liste", "Die Päpstin" und "Der Baader Meinhof Komplex". Vielen Zuschauern bleibt er zudem aus Filmen wie "Sophie Scholl - Die letzten Tage", "Der Schuh des Manitu" und "Der Untergang" in Erinnerung. Zuletzt lebte Alexander in Erl in Tirol – ein Lebensmittelpunkt fern des Trubels, während er für Drehs regelmäßig nach München zurückkehrte. Seine Rolle als Herr Schaller hat er zu einer unverwechselbaren TV-Persönlichkeit geformt, die für Fans und Kollegen untrennbar mit ihm verbunden bleibt.

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Getty Images Alexander Held im Mai 2014

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Getty Images Bernadette Heerwagen, Alexander Held und Marcus Mittermeier beim Set-Fotocall zu "München Mord – Auf der Straße, nachts, allein" in München

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Getty Images Alexander Held beim Deutschen Friedenspreis für Film "Die Brücke" in München, Juni 2025

Welche Rolle verbindet ihr am stärksten mit Alexander Held? Herr Schaller in "München Mord". Seine Kinoparts – z. B. in "Sophie Scholl", "Der Untergang" und Co. Seine Auftritte in Stralsund. Ergebnis anzeigen