Reinhold Messners Sohn ist von seinen Vorwürfen verletzt

Reinhold Messner (81) hatte zuletzt in der Ö3-Sendung "Frühstück bei mir" schwere Vorwürfe gegen seine Kinder erhoben und behauptet, nach der Verteilung seines Erbes von ihnen "entsorgt" worden zu sein. Nun meldet sich sein Sohn Simon Messner zu Wort und widerspricht dem Bergsteiger öffentlich. "Es tut unendlich weh, weil es einfach nicht wahr ist", sagt der 36-Jährige gegenüber Bild. Aus seiner Sicht läuft die Geschichte genau andersherum: Nicht er und seine Geschwister hätten den Kontakt abgebrochen, sondern ihr Vater habe sich ihnen entzogen.

Simon, der als Alpinist und Molekularbiologe bekannt ist, betont außerdem, dass er nie darum gebeten habe, schon zu Lebzeiten Reinhold Messners mit Vermögen bedacht zu werden. Zwei Bauernhöfe in Südtirol habe er erhalten und setze alles daran, diese zu erhalten. Besonders schmerzhaft schildert er die fehlgeschlagenen Versuche, den Vater zu kontaktieren: "Alle Versuche, ihn per Brief oder Telefon zu erreichen, sind fehlgeschlagen. Es kam keine Reaktion. Meine Geschwister und ich wissen nicht, warum. Es ist unerträglich und unbegreiflich." Eine Versöhnung wünsche er sich trotz allem sehr: "Wir hätten Reinhold gerne zurück. Er fehlt uns."

Reinhold hatte sein Vermögen bereits 2019 zu Lebzeiten an seine vier Kinder übertragen – mit dem erklärten Ziel, spätere Erbstreitigkeiten zu verhindern. Doch genau das Gegenteil trat ein, und der Bergsteiger bezeichnete die Entscheidung später als seinen "größten Fehler". Ebenfalls 2019 wurde seine Ehe mit Simons Mutter Sabine Stehle geschieden, danach lernte er seine jetzige Frau Diane kennen. Simon sieht in dieser Beziehung einen entscheidenden Wendepunkt für den familiären Bruch: "Ganz verloren haben wir unseren Vater, als er seine jetzige Ehefrau kennenlernte", erklärte er gegenüber Bild. Einen direkten Zusammenhang zwischen der Vermögensübertragung und dem Zerwürfnis sieht Simon hingegen nicht – das stellte er bereits vor zwei Jahren gegenüber dem Bayerischen Rundfunk klar.

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Getty Images Reinhold Messner, Bergsteiger

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Imago Reinhold Messner beim Medientermin zur Eröffnung des Reinhold Messner House am Helmjet in Sexten, 26.06.2025

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Instagram / reinholdmessner_official Reinhold Messner und Diane Messner im September 2024