Kevin Hart verklagt zwei Exmitarbeiter seiner Firma

Kevin Hart (46) steckt mitten in einem handfesten Rechtsstreit – und der spielt sich diesmal nicht auf der Bühne, sondern vor Gericht ab. Das Unternehmen des Comedians, Hartbeat, hat zwei ehemalige Mitarbeiter verklagt: Eric Eddings, der 2022 bei der Firma anfing, und Lesley Gwam, die im April 2023 eingestellt wurde. Wie TMZ unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtet, wirft Hartbeat den beiden vor, vertrauliche Unternehmensinformationen genutzt zu haben, um während ihrer Anstellung heimlich ein eigenes Podcast-Unternehmen aufzubauen – ein direkter Konkurrent zu Hartbeats Audio- und Podcast-Sparte.

Laut der Klage sollen Eric und Lesley sogar ein Investoren-Pitch-Deck erstellt und verbreitet haben, mit dem sie zwei Millionen Dollar für ihr neues Unternehmen einsammeln wollten. Darin sollen sie unter anderem geschrieben haben: "Wir haben das schon einmal aufgebaut. Jetzt bauen wir es für uns selbst." Hartbeat behauptet zudem, dass einer der größten Podcast-Kunden des Unternehmens Ende 2025 seinen Vertrag aufgrund von Erics angeblichem Missmanagement nicht verlängert habe. Beide wurden am 30. Januar 2026, einen Tag nachdem Hartbeat von dem Pitch-Deck erfahren hatte, entlassen. Das Unternehmen fordert eine einstweilige Verfügung und spricht von einem "Welleneffekt sinkender Einnahmen", der die Firma zur Verkleinerung der Podcast-Abteilung gezwungen habe. Eric und Lesley weisen die Vorwürfe jedoch entschieden zurück. Gegenüber Bloomberg bezeichneten sie den Antrag auf eine einstweilige Verfügung als völlig unbegründet und als "schlecht verschleierten Versuch", sie an ihrer Arbeit zu hindern. Sie betonen, keinerlei vertrauliche Informationen verwendet zu haben, und erklären, ihr neues Unternehmen bis heute nicht gestartet zu haben – nicht zuletzt wegen der Klage, die es ihnen erschwere, mit Investoren zu sprechen.

Kevin, der Vater von vier Kindern ist, ist nicht nur als Comedian bekannt, sondern hat sich über die Jahre auch als erfolgreicher Unternehmer einen Namen gemacht. Hartbeat ist sein Medienunternehmen, das sich unter anderem auf die Produktion von Comedy-Inhalten, Podcasts und digitale Unterhaltung spezialisiert hat. Bloomberg zufolge hatte das Unternehmen bereits im Dezember 2025 rund zwölf Mitarbeiter entlassen, darunter auch Personen aus der Podcast-Abteilung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Hart, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Hart spricht beim Hartbeat Brunch im Rahmen des Netflix is a Joke Festival in Beverly Hills, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Hart, Schauspieler