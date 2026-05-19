Lee Andrews Ex warnt Katie Price vor seinen Betrugsmaschen

Zerbricht Katie Prices (47) Liebesglück jetzt langsam? Ihre Blitzhochzeit mit Lee Andrews stand von Anfang an in der Kritik, denn alles schien etwas überstürzt. Mittlerweile behaupten mehrere Seiten, der Unternehmer habe alles andere als eine weiße Weste und sei sogar mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Besonders Lees Ex-Freundin Alana Percival betonte bereits mehrfach, er sei ein Betrüger. Nun legt sie erneut nach und betont, sie habe Katie sogar gewarnt. Im Podcast "Block, Delete, Move On" erzählt sie, erst im März über Facebook Kontakt mit Lee gehabt zu haben. Sie habe das öffentlich gemacht, um das It-Girl darüber zu informieren. "Ich mache mir Sorgen um ihr Wohlergehen. Ich befürchte, dass er sie am Ende vielleicht verhaften lässt oder ihr ein Flugverbot auferlegt. Er hat offensichtlich kein Gewissen", meint Alana.

Ihre Vorwürfe gehen tief. Angeblich habe Lee Alana angeschrieben und sogenanntes "Love Bombing" betrieben, sie also mit Liebesbekundungen überschüttet, um sie um den Finger zu wickeln. Zudem habe er ihr diverse Lügen aufgetischt. Unter anderem behauptete er wohl, sterbenskrank zu sein und einen Herzspezialisten auf Bali aufzusuchen. "Ich lebe mit geliehener Zeit, die Herzspezialisten können nichts mehr tun, es könnte ein Jahr sein, es könnten zehn Jahre sein", habe Lee laut Alana erzählt. Er wolle wieder Vertrauen zu ihr aufbauen, damit er ihr sein Vermögen hinterlassen könne. Alana sei daraufhin nach Dubai gereist, in dem Glauben, einem sterbenden Mann zu helfen – nur um herauszufinden, dass seine Geschichte nicht der Wahrheit entsprach.

Für Katie wünsche sie sich Erkenntnis: "Ich möchte ihr einfach nur sagen, dass sie bitte einfach zuhören soll. Mir ging es genauso, denn ich dachte mir: 'Ach, er hat mir doch nichts getan'. Bis sich die ersten Risse zeigten. Ich möchte nicht, dass es bei ihr so weit kommt, aber es wird passieren, denn es ist nicht nur mir, sondern auch mehreren Exen passiert." Aktuell ist Lee vollständig abgetaucht, seit Montag gilt er offiziell als vermisst. Alana ist überzeugt, dass er jetzt den Mund halte, weil er "in die Enge getrieben wurde". Sie scheint überzeugt zu sein, dass Lee auch Katie mit Lügen manipulierte. Die Lüge über seine Gesundheit sei nur eine von vielen gewesen. Er habe ihr auch erzählt, einen Vertrag mit den britischen Royals und enge Verbindungen zu US-Präsident Donald Trump (79) zu haben. Zudem sei seine Verlobung mit Katie eine "exakte Kopie" von Alanas eigenem Antrag von Lee gewesen: "Nichts war echt, es war alles nur kopiert und eingefügt."

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Instagram / wesleeandrews Katie Price und Lee Andrews

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

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Instagram / katieprice Katie Price und Lee Andrews, März 2026

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