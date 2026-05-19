Donald Trump Jr. & Bettina heiraten am Wochenende ganz intim

Donald Trump Jr. (48) und seine Verlobte Bettina Anderson gehen am Memorial-Day-Wochenende gemeinsam vor den Traualtar. Wie Page Six aus gut informierten Kreisen erfahren hat, soll die Zeremonie im kleinen Kreis auf einer Privatinsel auf den Bahamas stattfinden. Nur enge Familie und Freunde werden dabei sein, wenn das Paar seine Hochzeitsgelübde austauscht. Auf große Feierlichkeiten verzichtet Donald bewusst – und das aus einem bestimmten Grund.

Ursprünglich hatten Donald und Bettina mit dem Gedanken gespielt, im Weißen Haus zu heiraten. Angesichts des Krieges im Iran rückten die beiden jedoch von diesem Plan ab. "Sie sind sich sehr bewusst, dass eine glamouröse Hochzeit im Weißen Haus, während Menschen sterben, nicht gut ankäme", erklärte ein Insider gegenüber Page Six. Statt die Trauung komplett auf Eis zu legen, haben sie sich nun für eine schlichtere, intime Alternative entschieden.

Gefeiert wurde die bevorstehende Hochzeit bereits mit einer Brautparty in Mar-a-Lago, die unter dem Motto "Verzauberter Garten" stand. Ivanka Trump (44), Lara Trump (43), Tiffany Trump (32) sowie Marla Maples (62) kamen zu dem Event. Donald selbst hielt damals einen Trinkspruch auf seine Verlobte. "Ich kann es kaum erwarten, den Rest meines Lebens mit Bettina zu verbringen", zitiert Page Six den Unternehmer mit den Worten eines Gastes. Verlobt hatten sich die beiden im Dezember auf Camp David – an Bettinas Geburtstag. Das Paar ist seit 2024 zusammen.

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Getty Images Donald Trump Jr. und Bettina Anderson, Februar 2025

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Getty Images Donald Trump Jr. und Bettina Anderson, amfAR Palm Beach Gala 2025

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Getty Images Bettina Anderson mit Donald Trump Jr., Oktober 2025