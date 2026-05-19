Saweetie wegen angeblichen Betrugs auf Millionen verklagt

Rapperin Saweetie (31) muss sich aktuell mit einer saftigen Klage herumschlagen: Eine japanische Konzertfirma wirft ihr Betrug und Vertragsbruch vor und fordert mehr als 2,5 Millionen Euro Schadensersatz. Wie aus nun veröffentlichten Gerichtsdokumenten hervorgeht, soll die Musikerin einen Deal mit dem Veranstalter Moon Dream Production für insgesamt vier Auftritte in Japan im Zeitraum vom 18. bis 26. Juli 2025 geschlossen haben. Für die Mini-Tour sei ein Honorar von umgerechnet 170.000 Euro vereinbart worden, von dem Saweetie demnach bereits eine Anzahlung von 85.000 Euro erhalten haben soll, berichtet TMZ. Die Shows habe die Rapperin laut Klage am Ende aber nicht gespielt.

Stattdessen soll Saweetie nach Darstellung von Moon Dream Production zwar mit Hilfe der vom Unternehmen organisierten Visa- und Behördendienste nach Japan eingereist sein, dann aber an denselben Tagen angeblich in anderen Locations für andere Auftraggeber aufgetreten sein. Der Promoter behauptet weiter, die Künstlerin und ihr Team hätten sich geweigert, die Anzahlung zurückzuzahlen, obwohl alle vereinbarten Konzerte ausgefallen seien. Neben der Gage sieht die Firma auch weitere finanzielle Einbußen: Rund 85.000 Euro soll sie für Merchandise und Promotionkampagnen ausgegeben haben, weitere 170.000 Euro seien nach eigenen Angaben in die Miete der Venue und damit verbundene Kosten geflossen. Zudem habe Moon Dream Production damit gerechnet, etwa 350.000 Euro Gewinn aus der Tour einzunehmen – Geld, das laut der Klage nun ebenfalls verloren ist. Zusätzlich zu diesen Summen fordert das Unternehmen deshalb 2,5 Millionen Euro Strafschadensersatz.

Saweetie, die mit bürgerlichem Namen Diamonté Harper heißt, hatte sich in den vergangenen Jahren mit Hits wie "Icy Grl" und "Best Friend" im Rap-Business einen Namen gemacht. Die gebürtige US-Amerikanerin war zuletzt aber nicht nur wegen ihrer Musik im Gespräch. Vor drei Monaten brodelte die Gerüchteküche um eine mögliche Beziehung mit Jadon Sancho. Die beiden wurden damals in Paris nach einem Dinner im Restaurant Laperouse Händchen haltend fotografiert.

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Getty Images Saweetie, Sängerin, 2026

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Getty Images Saweetie, Rapperin

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Getty Images Jadon Sancho, englischer Fußballer