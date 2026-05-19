Herzprobleme: Königin Margrethe darf Krankenhaus verlassen

Erleichterung für die dänischen Royalfans: Königin Margrethe (86) wurde am Dienstag aus dem Rigshospitalet in Kopenhagen entlassen und kehrt nun auf Schloss Fredensborg zurück, wo sie sich erholen wird. Das gab der dänische Hof am 19. Mai in einem offiziellen Statement bekannt. Die 86-Jährige war Mitte Mai wegen Herzkrämpfen in die Klinik eingeliefert worden. In der Klinik wurde sie mit einer sogenannten Ballondilatation behandelt – einem minimalinvasiven Eingriff, bei dem eine verengte Herzarterie mithilfe eines Ballons aufgedehnt wird, um die Blutversorgung des Herzmuskels wieder zu verbessern.

Der Hof ließ außerdem ausrichten, dass Margrethe für die nächste Zeit Ruhe braucht und sich schonen soll. Die Altkönigin lässt daher ihren geplanten Auftritt im Pantomimentheater am 23. Mai absagen. Gleichzeitig richtete sie über den Palast Dankesworte an alle, die ihr während ihres Krankenhausaufenthaltes Genesungswünsche geschickt hatten: "Königin Margrethe möchte sich zudem für die vielen freundlichen Gedanken und Grüße bedanken, die an Ihre Majestät gerichtet wurden", hieß es in dem Statement.

Herzprobleme waren bisher nicht Teil von Margrethes Krankengeschichte, obwohl sie in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder mit gesundheitlichen Rückschlägen zu kämpfen hatte. Unter anderem litt sie an Knie- und Rückenarthrose, und in den 1990er-Jahren erhielt sie die Diagnose Gebärmutterhalskrebs. Die frühere Monarchin hatte den dänischen Thron im Januar 2024 nach über 50 Jahren an ihren Sohn Frederik abgegeben – als erste dänische Königin seit fast 900 Jahren, die freiwillig abdankte.

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Getty Images Königin Margrethe, April 2025

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Getty Images Königin Margrethe im November 2024

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