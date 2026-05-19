Könnte Nerv beschädigen: Bushido gibt Update zur Tumor-OP

Rapper Bushido (47) muss sich einer Operation unterziehen und die ist offenbar deutlich komplizierter als zunächst angenommen. Vor wenigen Tagen hatte seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) öffentlich gemacht, dass bei dem Musiker ein gutartiger Tumor entdeckt wurde. Nun meldete sich der Familienvater selbst in seiner Instagram-Story mit einem beunruhigenden Update zu Wort: Er postete ein Foto aus einer Arztpraxis und schrieb dazu: "So einfach, wie wir dachten, ist es leider doch nicht."

Das Problem liegt in der genauen Lage des Tumors: Wie Bushido in dem Post erläutert, befindet sich der Tumor direkt an beziehungsweise in der Ohrspeicheldrüse und genau dort verläuft ein wichtiger Nerv. "Da der gutartige Tumor direkt an beziehungsweise in der Ohrspeicheldrüse liegt, dort ein wichtiger Nerv entlangläuft, muss es mit Vollnarkose operiert werden. Der Nerv muss die ganze Zeit über überwacht werden, damit er nicht beschädigt wird", erklärte er. Dazu fügte er ein weinendes Emoji hinzu.

Vor wenigen Tagen hatte Anna-Maria auf Instagram erstmals von der Diagnose berichtet. Sie erklärte: "Wir waren beim MRT, es ist gutartig, was Anis hat, zum Glück. Aber es muss rausgenommen werden, da es entarten kann, ihr kennt das ja. Zwar eine geringe Prozentzahl, aber alles, was nicht hingehört im Körper, muss raus, was da wächst." Bushido selbst wirkte dabei auffallend gelassen und kommentierte die Nachricht lediglich mit einem knappen "Jap."

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IMAGO / Future Image Bushido, Rapper

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria und Anis Ferchichi im Juli 2024

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Februar 2026

Wie findet ihr Bushidos offenes Update zu seiner Tumor-OP? Stark und transparent – genau die richtige Portion Ehrlichkeit. Zu privat – er sollte sich jetzt lieber auf die Gesundheit konzentrieren. Ergebnis anzeigen