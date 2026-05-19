War anders geplant: "Off Campus"-Star spendete Niere an Frau

Schauspieler Belmont Cameli hat im Jahr 2018 eine bemerkenswerte Geschichte rund um eine Nierenspende öffentlich gemacht. Der heute 28-Jährige wollte ursprünglich seinem Kindheitsfreund Brendan Flaherty helfen, der aufgrund von Nierenversagen täglich auf eine Dialyse angewiesen war. Da der "Off Campus"-Star jedoch kein passender Spender für Brendan war, begannen Ärzte am Northwestern-Krankenhaus, nach weiteren Empfängern zu suchen – und lösten damit eine Spenderkette aus, die insgesamt sieben Menschenleben rettete. Belmonts Niere ging letztlich an eine Frau namens Clotilde Ruiz, deren Tochter zwar nicht zu ihrer Mutter passte, aber wiederum für einen anderen Patienten kompatibel war. So setzte sich die Kette mit insgesamt 14 beteiligten Personen fort, bis Brendan nach sechs Jahren des Wartens schließlich ebenfalls ein Spenderorgan von einem ihm fremden Menschen erhielt.

"Zum Glück ist Brendan nach sechs Jahren des anstrengenden Wartens nun mit dem Organ beschenkt worden, auf das er so lange gewartet hat", schrieb Belmont auf Instagram und fügte hinzu: "Und meine neue Freundin Clotilde wird endlich eine gesunde Niere und einen frischen Start ins Leben haben." Weiter teilte der Schauspieler mit, der Eingriff habe im Jahr 2018 stattgefunden, als er 20 Jahre alt war. "Ich war gesegnet mit der Möglichkeit und dem Privileg, ein Leben zu retten", so der Schauspieler der Rolle des Garrett Graham. Trotz der Schmerzen nach der Operation zeigte er sich optimistisch: "Bald werden meine Schmerzen verschwinden und meine Narben verblassen, aber die Liebe in meinem Herzen aus dieser Erfahrung wird für immer bleiben."

In seinen Posts machte Belmont auch auf das ernste Thema der Organspende aufmerksam und betonte, wie dringend der Bedarf an Spendern ist. "Jeden Tag sterben 20 Menschen, während sie auf eine Nierentransplantation warten", schrieb er damals und weiter: "Patienten warten im Durchschnitt 3,5 Jahre auf der Warteliste, bevor sie eine Transplantation erhalten – und das nur, wenn sie so viel Glück haben." In "Off Campus", in dem Belmont die Rolle des Garrett spielt, war er erst kürzlich einem breiteren Publikum bekannt geworden.

Anzeige Anzeige

Instagram / belmontcameli Belmont Cameli und Brendan Flaherty, Februar 2018

Anzeige Anzeige

Instagram / belmontcameli Belmont Cameli, Februar 2018

Anzeige Anzeige

Imago Belmont Cameli beim Photocall zu "Until Dawn" auf der WonderCon 2025 im Anaheim Convention Center, 29. März 2025

Sollten mehr Stars so offen über Organspende sprechen wie Belmont? Ja, das schafft Aufmerksamkeit – Aufklärung kann Leben retten. Nicht unbedingt – Privates darf auch privat bleiben. Ergebnis anzeigen