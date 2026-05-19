Immer für die Kids da: Rosamund Pike lobt ihren Freund Robie

Rosamund Pike (47) macht eine seltene Ausnahme und gewährt einen privaten Einblick in ihr Familienleben: Bei den Laurence Olivier Awards in der Londoner Royal Albert Hall bedankte sich die Schauspielerin im April öffentlich bei ihrem langjährigen Partner Robie Uniacke. Während Rosamund derzeit mit dem gefeierten Theaterstück "Inter Alia" viel auf der Bühne steht, kümmert sich Robie zu Hause um die gemeinsamen Söhne Solo und Atom. Gegenüber GQ Hype betont die "Gone Girl"-Darstellerin, wie sehr ihr Freund den Alltag mit Kindern stemmt, während sie für Drehs, Proben und Reisen unterwegs ist.

In dem Stück spielt Rosamund eine ambitionierte Richterin, deren Karriere mit ihren Pflichten als Ehefrau und Mutter kollidiert – eine Situation, in der sich nach ihren Worten viele Zuschauerinnen wiederfinden. Die Britin erklärt im Gespräch: "Ich dachte mir: Nun, der einzige Grund, warum ich meine Karriere verfolgen kann, ist, dass ich einen Mann habe, der mich unglaublich unterstützt!" Deshalb habe sie beschlossen, Robie bei ihrer Dankesrede bewusst zu erwähnen. Er übernehme derzeit den Großteil der Gute-Nacht-Routinen, erzählt die Schauspielerin, außerdem die anstrengenden Hausaufgabenkämpfe – genau dann, wenn sie abends schon aus dem Haus sei, um auf der Bühne zu stehen.

Rosamund und Robie sind seit 2009 ein Paar. Der 65-jährige ehemalige Börsenmakler, der in Eton ausgebildet wurde, ist 18 Jahre älter als die Schauspielerin. Öffentliche Auftritte als Paar sind selten – Robie legt nach Angaben von Rosamund großen Wert auf seine Anonymität. In Interviews macht Rosamund immer wieder deutlich, dass diese Distanz ein wichtiger Schutzraum für die Beziehung sei. Die mediale Aufmerksamkeit konzentriere sich auf ihre Arbeit, nicht auf ihr Familienleben. Das reduziere Druck und Spekulationen und ermögliche ein relativ normales Leben abseits des Sets. Bevor Rosamund ihren Robie kennenlernte, verlief ihr Liebesleben weniger stabil. Die Beziehung zu Schauspieler Simon Woods endete ebenso wie die spätere Partnerschaft mit dem Künstler Henry John. Auch die geplante Ehe mit Regisseur Joe Wright (53) kam nicht zustande.

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Getty Images Rosamund Pike und Robie Uniacke bei den Olivier Awards 2026 in der Royal Albert Hall, London

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Getty Images Rosamund Pike, Schauspielerin

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Getty Images Rosamund Pike und Robie Uniacke als Gäste von evian bei Wimbledon 2017