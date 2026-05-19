Endlich: Beanie Feldstein verrät das Geschlecht ihres Babys

Beanie Feldstein (32) erwartet eine Tochter! Das verriet die Schauspielerin jetzt in der US-Fernsehsendung "CBS Mornings", wo sie eigentlich über ihr neues Kinderbuch "Teeny and Tilly" sprach. Moderatorin Gayle King (71) brachte das Thema Babygeschlecht auf – sie hatte bemerkt, dass auf den Schwangerschaftsfotos des Paares auffällig viel Rosa zu sehen war. "Du warst von sehr viel Rosa umgeben, ich glaube, es wird ein Mädchen", spekulierte Gayle. Beanie bestätigte daraufhin strahlend: "Es wird ein Mädchen!"

Die 32-Jährige zeigte sich im Interview auch sichtlich gerührt, als sie über ihre bevorstehende Mutterschaft sprach. Ihr Baby wird zudem das erste Enkelmädchen für ihre Eltern sein – ein Gedanke, der Beanie emotional werden ließ. "Ich werde gleich weinen, ich bin zu emotional für diese Frage!", begann sie. "Ich habe früher als Nanny gearbeitet und viel Zeit mit Kindern verbracht, aber es gibt etwas Besonderes daran, wie ein Kind nach seinen Eltern greift – anders als nach seiner Betreuungsperson." Sie fügte hinzu: "Und ich fühle mich so geehrt, eine der zwei Personen zu sein, nach denen sie greifen wird."

Beanie und ihre Frau Bonnie-Chance Roberts hatten die Schwangerschaft vor rund zwei Wochen auf Instagram bekanntgegeben – mit Fotos einer weißen Torte mit rosa Schleifen sowie Aufnahmen von Beanie im rosa Spitzenkleid mit Babybauch. Die beiden lernten sich 2018 bei den Vorbereitungen zum Film "How to Build a Girl" im Vereinigten Königreich kennen. Im Mai 2023 heirateten sie auf der Cedar Lakes Estate im Hudson Valley – bei einer Hochzeit mit sommerlichem Ferienlager-Thema, bei der unter anderem Ben Platt (32), Sarah Paulson (51) und Adam Levine (47) dabei waren.

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Getty Images Beanie Feldstein, Schwester von Jonah Hill

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Imago Gayle King bei einer Suborbitalmission des New-Shepard-Programms in Texas

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Getty Images Beanie Feldstein und Bonnie Chance Roberts, 2021