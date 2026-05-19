Kevin Trapp und Verlobte Izabel Goulart turteln in Cannes

Verliebt und strahlend zeigte sich das Paar Kevin Trapp (35) und Izabel Goulart (41) am Montag auf dem roten Teppich der Internationalen Filmfestspiele von Cannes. Anlass war die Premiere des Dramas "Fjord" – und der deutsche Fußballtorwart begab sich damit ganz auf das Terrain seiner Verlobten. Während Kevin im eleganten dunklen Anzug mit Fliege für einen klassischen Auftritt sorgte, zog Izabel in einem eng anliegenden silbernen Bustierkleid voller Pailletten alle Blicke auf sich. Das brasilianische Model kombinierte dazu einen funkelnden Choker, dezenten Schmuck und trug das Haar streng zurückgekämmt – die Augen betonte sie mit einem ausdrucksstarken Make-up.

Auf Instagram lässt Izabel ihre 5,7 Millionen Follower regelmäßig an ihrem Liebesleben teilhaben. Ob ein verschneiter Ausflug nach Paris mit Schneeballschlacht und zärtlichen Küssen oder ihre akrobatische "tropische Weihnachtstradition" – die Posts des Paares kommen bei den Fans gut an. Kevin kommentiert solche Momente gerne mit roten Herzen. Bei der Premiere des Films "Fjord" in Cannes standen übrigens Sebastian Stan (43) und Renate Reinsve (38) im Mittelpunkt. Der Film des rumänischen Regisseurs Cristian Mungiu, der im Hauptwettbewerb des Festivals läuft, handelt von einem religiösen Ehepaar in einem norwegischen Fjorddorf, das unter Verdacht gerät, als blaue Flecken an der ältesten Tochter entdeckt werden.

Kevin und Izabel sind seit Ende 2015 ein Paar und seit Anfang Juli 2018 verlobt. Dass die Beziehung der beiden trotz voller Terminkalender und unterschiedlicher Branchen so gut funktioniert, ist den beiden zufolge kein Zufall. Kevin hat gegenüber Bild erklärt, dass es dafür "viel Verständnis, Arbeit und Kommunikation" braucht. "Unsere Kalender machen vieles schwer, das wissen beide", so der Keeper. Doch auch wenn der Alltag des Paares oft von Trennungen geprägt ist – ihre gemeinsamen Auftritte wie jetzt in Cannes zeigen, dass die Verbindung der beiden nach all den Jahren nichts von ihrer Strahlkraft verloren hat.

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Getty Images Kevin Trapp und Izabel Goulart beim Screening von "Fjord" bei den Filmfestspielen von Cannes 2026

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Getty Images Izabel Goulart und Kevin Trapp beim Screening von "Fjord" bei den Filmfestspielen von Cannes 2026

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Getty Images Kevin Trapp mit Izabel Goulart beim Ballon D'Or