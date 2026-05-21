Alexa Lemieux erklärt Trennungsgrund von Ex-Mann Brennon

Im Dezember 2025 gab Alexa Lemieux die Trennung von ihrem Ehemann Brennon Lemieux bekannt. Auch die Scheidung wurde schon eingereicht. Nun öffnet sich die Reality-Bekanntheit im Podcast "He Said, G Said" und erklärt die Gründe für das Ehe-Aus. Zunächst stellt sie klar, dass sie sich nicht aufgrund von mangelnden Gefühlen getrennt habe: "Es lag nicht daran, dass es mir an Liebe fehlte. Ich konnte nicht mehr. Ich war müde." Auslöser ihrer Zweifel war ein TikTok, das die Frage stellte: "Wenn deine Tochter in derselben Beziehung wäre wie du, wärst du stolz oder enttäuscht?" Dadurch sei Alexa bewusst geworden, dass sie ihrer Tochter ein anderes Bild von Liebe vorleben wolle. "Ich wäre wirklich enttäuscht gewesen. Das hätte mir das Herz gebrochen. Das war meine Antwort, also, warum verdiene ich das dann?", erklärt sie.

Böses Blut gibt es zwischen Alexa und Brennon aber offenbar nicht. Als die beiden ihr Liebes-Aus bei Instagram verkündeten, erklärten sie: "Diese Entscheidung wurde nicht leichtfertig getroffen." Die Realitystars wollen aber für ihre gemeinsame Tochter weiter verbunden bleiben. Nur wenige Stunden nach den Trennungs-News wurde bekannt, dass Brennon bereits im November die Scheidung eingereicht hatte. Laut People wurde die Entscheidung in den offiziellen Dokumenten mit "Unstimmigkeiten oder Persönlichkeitskonflikten" erklärt. Dadurch sei die Ehe sowohl für Alexa als auch für Brennon "unerträglich geworden". Mit der Scheidung endet für das Ex-Paar eine Ehe, die vier Jahre andauerte.

Brennon und Alexa lernten sich im Juni 2021 in der dritten Staffel der Netflix-Datingshow "Love Is Blind" kennen. Im Finale der Sendung gaben sie sich auch das Jawort. Was im Reality-TV sonst eher die Ausnahme ist, schien hier Realität zu sein: Offenbar war es zwischen den beiden US-Amerikanern die große Liebe. Gekrönt wurde die Beziehung mit der Geburt der gemeinsamen Tochter Vienna im Jahr 2024. Die Ankunft ihres Nachwuchses verkündeten Alexa und Brennon im Netz mit süßen Familienfotos. "Unsere perfekte Tochter, Vienna Ziva Lemieux, geboren am 31. Juli 2024", schrieben die frischgebackenen Eltern stolz unter den Beitrag.

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Instagram / itsalexalemieux Alexa Lemieux, Reality-Star

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Getty Images Brennon und Alexa Lemieux im Mai 2023

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Instagram / mrsalexalemieux Brennon und Alexa Lemieux mit ihrer Tochter Vienna, Dezember 2024

Könnt ihr Alexas Trennungsgründe nachvollziehen? Ja, das Kind kann nicht glücklich sein, wenn die Eltern es nicht sind. Nicht wirklich, ihrer Tochter zuliebe hätten sie an der Ehe arbeiten sollen, anstatt sich direkt zu trennen. Ergebnis anzeigen