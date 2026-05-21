Katie Prices vermisster Ehemann Lee prahlte mit Waffenhandel

Das Verschwinden von Lee Andrews, dem Ehemann von Realitystar Katie Price (47), wirft weiterhin viele Fragen auf. Wie die The Sun nun berichtet, soll Lee in den Wochen vor seinem Verschwinden immer wieder mit angeblichen Geschäften geprahlt haben. "Lee erzählte, dass er viele Jobs habe, unter anderem als internationaler Waffenhändler. Er schien wirklich stolz darauf zu sein", verriet eine Quelle. Die mysteriösen Umstände rund um sein Verschwinden und die nun bekannt gewordenen Aussagen sorgen inzwischen für immer mehr Spekulationen.

Scheinbar soll Lee in seinem Umfeld wiederholt angedeutet haben, in zwielichtige Geschäfte verwickelt zu sein und Kontakte zu Kreisen zu haben, mit denen man sich besser nicht anlege. Insider erklärten, dass seine Geschichten mit der Zeit immer dramatischer geworden seien. Eine Quelle beschreibt die Situation sogar so, als hätte Lee "eine Storyline geschrieben", die zunehmend eskalierte. Ob an seinen angeblichen Verbindungen in kriminelle Kreise tatsächlich etwas dran ist, bleibt bislang jedoch völlig unklar.

Katie Price und der Geschäftsmann Lee Andrews hatten Anfang des Jahres noch mit ihrer Blitz-Verlobung in Dubai für Schlagzeilen gesorgt – nur wenige Tage später folgte bereits die Hochzeit. Doch statt romantischer Neuigkeiten überschlagen sich inzwischen die rätselhaften Entwicklungen rund um das Paar. Der Fall um Lees Verschwinden wirft dabei immer mehr Fragen auf: Wie die Daily Mail kürzlich berichtete, soll es außerdem Hinweise darauf geben, dass Lees Social-Media-Konten weiterhin aktiv genutzt werden. Ob und wann Lee wieder auftaucht, bleibt bislang völlig offen.

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026

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Instagram / wesleeandrews Katie Price und Lee Andrews

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Instagram / katieprice Katie Price und Lee Andrews, März 2026