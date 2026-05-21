"Gerne wieder": Christopher Nolan schwärmt von Tom Holland

Christopher Nolan (55) kommt aus dem Schwärmen über Tom Holland (29) nicht mehr heraus! In der "Late Show" von Stephen Colbert (62) plauderte der Erfolgsregisseur über seinen heiß erwarteten neuen Film "The Odyssey" und geriet dabei vor allem bei einem Namen ins Strahlen. Tom, den viele Fans vor allem als Spider-Man kennen, spielt in Christophers Epos Telemachos, den Sohn der von Matt Damon (55) und Anne Hathaway (43) verkörperten Figuren. Vor dem Publikum im New Yorker Studio machte der Regisseur deutlich, wie sehr ihn die Zusammenarbeit mit dem Marvel-Star beeindruckt hat.

Christopher ist bekannt dafür, immer wieder mit denselben vertrauten Gesichtern zu drehen – etwa mit Christian Bale (52), Cillian Murphy (49) oder Michael Caine (93). Vor "The Odyssey" habe er noch nie mit Tom zusammengearbeitet – umso größer sei seine Begeisterung nun. "Tom Holland, der fantastisch ist, spielt [Penelopes] Sohn. Mit ihm habe ich zuvor nicht gearbeitet, aber ich würde es wirklich gerne wieder tun. Ich meine, er hat einfach ein unglaubliches Talent, wie jeder außer mir bereits wusste und ich hab es jetzt auch erfahren", zitierte ihn Moviepilot aus dem Gespräch mit Stephen. Das öffentliche Lob könnte für den Schauspieler der Startschuss für eine feste Rolle in Christophers Ensemble sein.

Tom, der mit seinen Auftritten als Spider-Man weltweit Berühmtheit erlangte, gilt in Hollywood als einer der gefragtesten jungen Schauspieler. Der Brite begann seine Karriere auf der Theaterbühne im Musical "Billy Elliot" und schaffte danach Schritt für Schritt den Sprung nach Hollywood. Abseits der Kamera zeigt er sich in Interviews oft bodenständig und familienverbunden, spricht liebevoll über seine Brüder und seinen engen Freundeskreis.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Christopher Nolan und Tom Holland

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Imago Cillian Murphy, Schauspieler

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Getty Images Tom Holland in London, Juli 2025