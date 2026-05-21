Radiosender verkündet irrtümlich Tod von König Charles III.

Ein britischer Radiosender hat seine Hörer mit einer schockierenden Falschmeldung in Aufruhr versetzt: Radio Caroline, das in Teilen Englands sendet, verkündete am 19. Mai irrtümlich den Tod von König Charles III. (77). Der Sender löste dabei versehentlich sein "Tod eines Monarchen"-Protokoll aus, das alle britischen Sender für einen solchen Fall bereithalten müssen. Die Moderation unterbrach das reguläre Programm und verkündete: "Dies ist Radio Caroline. Wir haben unsere normalen Programme bis auf Weiteres eingestellt, als Zeichen des Respekts nach dem Ableben Seiner Majestät König Charles III." Anschließend erklang über die Airwaves "God Save the King", bevor der Sender für rund 15 Minuten in völliger Stille versank – und damit bei vielen Hörern für blanke Verwirrung sorgte.

Stationsleiter Peter Moore entschuldigte sich anschließend in einer Facebook-Erklärung und nannte einen Computerfehler als Ursache: "Aufgrund eines Computerfehlers in unserem Hauptstudio wurde das Protokoll für den Tod eines Monarchen versehentlich aktiviert." Wie Telegraph berichtete, ließ die ungewöhnliche Sendepause die Verantwortlichen aufhorchen, woraufhin das reguläre Programm wiederhergestellt und eine Entschuldigung auf Sendung gebracht wurde. "Wir entschuldigen uns bei Seiner Majestät dem König und bei unseren Hörern für etwaige Aufregung", schrieb Moore weiter. Viele Hörer teilten ihre Reaktionen auf den Fauxpas anschließend in den sozialen Medien: "Ich stürzte ins Haus und rief meiner Frau zu: 'Er ist tot! Charlie ist tot!' Sie sah mich verwirrt an", schrieb ein Hörer. Ein anderer berichtete: "Ich hörte es im Autoradio und fragte mich kurz, ob es wahr oder ein schlechter Scherz sei."

Der Vorfall ereignete sich zu einem denkbar unpassenden Zeitpunkt: Charles und Königin Camilla (78) waren zum Zeitpunkt der Falschmeldung gerade dabei, offizielle Termine in Nordirland wahrzunehmen. Im Titanic Quarter in Belfast schauten sie Volkstänzern zu, trafen lokale Künstler und probierten irischen Whiskey, wie Page Six berichtet. Für Charles ist es nicht das erste Mal, dass im Netz falsche Todesmeldungen über ihn kursierten. Seit er im Februar 2024 bekannt gegeben hatte, an Krebs erkrankt zu sein, häufen sich solche Gerüchte. Im März 2024 sah sich der Buckingham Palace sogar gezwungen, eine von russischen Medien verbreitete Falschmeldung über seinen angeblichen Tod offiziell zu dementieren.

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Getty Images König Charles III., Prinz William und Catherine, Princess of Wales beim Commonwealth Day Service in der Westminster Abbey, März 2026

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Getty Images König Charles III. und Königin Camilla, USA-Staatsbesuch am 30. April 2026

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Getty Images King Charles III. beim Royal Maundy Service in der St Asaph Cathedral in Wales