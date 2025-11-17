Tiger Woods und Ex-Frau Elin für Sohn bei Golf-Event vereint

Tiger Woods (49) und seine Ex-Frau Elin Nordegren (45) wurden bei einem seltenen öffentlichen Auftritt gemeinsam gesehen – das berichtet nun US Magazine. Anlass war das Golfturnier ihres 16-jährigen Sohnes Charlie, das am Samstag, dem 15. November, im Rahmen der Klassensiegermeisterschaft in Howey-in-the-Hills, Florida, stattfand. Das ehemalige Paar unterstützte gemeinsam Charlies Team, das sich den Sieg sichern konnte. Mit einer beeindruckenden Leistung führte Charlie die Benjamin School zu einem Triumph mit fünf Schlägen Vorsprung. Dabei erzielte er Berichten zufolge den besten Score des Tages und teilte sich den vierten Platz im Gesamtranking. Nach seiner Bandscheibenoperation im Oktober präsentierte sich Papa Tiger in guter Verfassung und zeigte sich stolz auf die sportlichen Erfolge seines Sohnes.

Charlie hat bisher eine beachtliche Karriere im Junioren-Golf aufgebaut. Vergangenen Mai konnte er sein erstes AJGA-Turnier, das TaylorMade Invitational, für sich entscheiden, was ihn auf Platz neun der American Junior Golf Association Rankings katapultierte. In der Saison 2027 wird er als einer der begehrtesten Spieler für College-Rekrutierungen gehandelt, hat jedoch bislang keine Verbindlichkeit in Bezug auf eine Hochschule abgegeben. Während Tiger seinem Sohn vor Ort die Daumen drückte, fehlte ihm dadurch die Gelegenheit, die LPGA-Premiere von Kai Trump, der Tochter seiner Freundin Vanessa Trump (47), in Naples, Florida, zu verfolgen. Trotz ihres schwierigen Starts sprach das junge Talent von einer lehrreichen Erfahrung und lobte Tiger für seine motivierenden Worte vor Beginn des Turniers.

Tiger und Vanessa, die seit Anfang des Jahres als Paar in der Öffentlichkeit stehen, führen ihre Beziehung weitgehend privat. Während Tiger sich auf die Unterstützung seiner beiden Kinder und seiner Partnerin konzentriert, verbindet ihn mit Vanessa die Erfahrung öffentlicher Aufmerksamkeit sowie die gemeinsame Leidenschaft für Golf. Elin Nordegren hingegen, die von 2004 bis 2010 mit Tiger verheiratet war, hat sich mittlerweile ein Leben außerhalb des Rampenlichts aufgebaut. Das ehemalige Paar zeigt sein gemeinsames Engagement für die Kinder – auch jetzt, indem beide Sohn Charlie bei seinen Turnieren unterstützen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tiger Woods und Elin Nordegren beim Presidents Cup 2009 in San Francisco

Anzeige Anzeige

Getty Images Tiger Woods mit seinem Sohn Charlie Woods bei der PNC Championship

Anzeige Anzeige

Instagram / tigerwoods Vanessa Trump und Tiger Woods, März 2025