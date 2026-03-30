Nach Skandal: Vanessa Trump stellt Tiger Woods ein Ultimatum

Tiger Woods (50) befindet sich nach seiner Festnahme Ende März in Florida offenbar in einer ernsten Beziehungskrise. Seine Freundin Vanessa Trump (48) soll dem Golfstar nach dem erneuten Autounfall ein Ultimatum gestellt haben, wie eine anonyme Quelle gegenüber der Daily Mail berichtet. "Er muss die Dinge in den Griff bekommen, sonst bleibt sie nicht bei ihm", verriet der Insider dem britischen Blatt. Vanessa, die seit März 2025 mit Tiger liiert ist und als Ex-Frau von Donald Trump Jr. (48) bekannt ist, sei sowohl enttäuscht als auch genervt von dem Vorfall. Die Festnahme des 50-Jährigen sei für sie ein "Warnsignal" gewesen.

Die Quelle beschrieb Vanessa als "besorgte Freundin", die "Grenzen setzt und sagt, dass er sich sofort zusammenreißen muss". Sie habe Tiger unmissverständlich klargemacht, "dass er das in Ordnung bringen muss und dass sie darauf bestehen wird". Auch ihr Umfeld soll sich nach dem Vorfall zu Wort gemeldet haben. "Mädel, was zur Hölle", sollen Vanessas Freunde gesagt haben. Tiger selbst zeige sich laut dem Insider sehr "reumütig" und wolle seinen Fehler gutmachen. Der Vorfall sei ihm peinlich, "er schämt sich für das alles", heißt es in dem Bericht.

Für Tiger ist es nicht der erste schwere Autounfall. Im Februar 2021 verunglückte er im Los Angeles County so schwer, dass er von Feuerwehrleuten aus seinem Fahrzeug befreit werden musste und schwere Verletzungen am rechten Unterschenkel erlitt. 2017 wurde der Sportler ebenfalls in Florida festgenommen, nachdem er im Fahrzeug eingeschlafen war und geweckt werden musste. Bereits 2009 ereignete sich ein Crash vor seinem Haus in Florida, der mit einer Geldbuße endete. Bei seiner jüngsten Festnahme am 28. März war Tiger in einen Unfall nahe seines Hauses verwickelt, bei dem sich sein Auto überschlug. Er verbrachte acht Stunden im Martin-County-Gefängnis und bestand zwar einen Atemalkoholtest, verweigerte jedoch eine Urinprobe.

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Getty Images Vanessa Trump, 2018

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Instagram / tigerwoods Vanessa Trump und Tiger Woods, März 2025

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Getty Images Mugshot von Tiger Woods, 27. März 2026