Tod von Hund Nala: Nicola Peltz beendet langen Gerichtskampf

Nach rund zwei Jahren hat Nicola Peltz-Beckham (31) ihren Rechtsstreit um den Tod ihrer Chihuahua-Hündin Nala beigelegt. Die Schauspielerin und Ehefrau von Brooklyn Peltz-Beckham (27) hatte das Hundepflegeunternehmen HoundSpa LLC, dessen Inhaberin Deborah Gittleman, sowie Hundepfleger Jony Ceballos im Juli 2024 verklagt. Sie warf dem Hundepfleger grob fahrlässiges Verhalten vor und beschrieb, wie Nala nach einem regulären Pflegetermin in schlimmem Zustand geriet: "Der Hund befand sich in ernsthafter körperlicher Not, ihre Lungen waren voller Wasser, die Brust pochte und sie hyperventilierte", heißt es laut Daily Mail in der Klageschrift, die vom bekannten Anwalt Marty Singer (74) eingereicht wurde. Obwohl Nala sofort zum Tierarzt gebracht wurde, starb sie wenige Stunden später. Nicola erklärte, sie habe das Tier "wie ihr eigenes Kind" behandelt und sei durch den Vorfall emotional tief erschüttert worden, vor allem weil sie den Tod von Nala mit eigenen Augen miterleben musste.

Gerichtsdokumente, die Anfang Mai am New York Supreme Court unterzeichnet wurden, belegen nun, dass beide Seiten die Klage dauerhaft und ohne gegenseitige Kosten- oder Honorarzahlungen eingestellt haben. Der Anwalt von HoundSpa und Deborah Gittleman, Anthony Siano, erklärte dazu gegenüber der Presse: "Alle Beteiligten haben umfangreiche Unterlagen ausgetauscht und sind zu dem Schluss gekommen, dass der Tod von Nala nicht vorsätzlich war. Alle Personen, die in den Fall involviert waren, teilen den Schmerz und die Enttäuschung über Nalas Tod." Der Hundepfleger selbst hatte stets bestritten, für den Tod des Tieres verantwortlich zu sein.

In ihrer ursprünglichen Klage hatte Nicola auch behauptet, dass der Hundepfleger bereits 2022 für den Tod ihres französischen Bulldoggen Frankie mitverantwortlich gewesen sein soll. Zudem soll ihre Hündin Angel bis heute unter den Folgen eines Pflegetermins leiden – sie entwickelte demnach Angst davor, allein gelassen zu werden, und fange in solchen Situationen an zu zittern und zu schreien. Nicola hatte das Unternehmen HoundSpa ursprünglich auch aufgefordert, Kundendaten herauszugeben, um mögliche weitere Vorfälle mit anderen Tieren aufzudecken.

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Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham und ihr neues Tattoo, Januar 2026

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Getty Images / Pascal Le Segretain Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025

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Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham im Januar 2026 während eines Urlaubs

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