Facelift vor Hochzeit: Ralf Schumacher in Sorge um Étienne

In wenigen Wochen werden Ralf Schumacher (50) und Étienne Bousquet-Cassagne heiraten. Vorher will sich der Franzose aber noch einer Grundsanierung unterziehen – und zwar im Gesicht. In der Doku "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" begleiten die Kameras ihn bei einem Beauty-Eingriff kurz vor dem großen Tag. Ein Facelift steht an. Wie Étienne erklärt, sei das nichts Neues für ihn, er wolle immer wieder Dinge in seinem Gesicht verändern. Ralf ist da deutlich skeptischer. "Ich war von Anfang an dagegen", erklärt der ehemalige Formel-1-Profi. Ihm sei es wichtig, gemeinsam älter zu werden – ein makelloses Aussehen sei nebensächlich. Dennoch unterstützt Ralf seinen Partner und begleitet ihn zur OP.

Nach drei Stunden im Operationssaal ist es überstanden. Vor den Kameras möchte Étienne sein neues Gesicht noch nicht zeigen. Er scherzt: "Ich sehe aus wie Michael Jackson." Aber er ist offenbar zufrieden. Anders als Ralf. Dem Sportler ist anzusehen, was er von der Aktion hält. Dennoch kümmert er sich liebevoll, bringt seinen Verlobten in die Klinik, versorgt ihn mit Lebensmitteln und wartet anschließend mit Blumen. Als er Étienne in den OP verabschiedet hat, stellt Ralf trotzdem deutlich klar: "Jetzt weiß ich schon mal, was ich nicht machen werde." Hier wird ganz deutlich: Auch wenn das Paar sich nicht immer bei allem einig ist, sie können sich das ehrlich sagen und die Meinung und die Entscheidungen des anderen akzeptieren.

Genau das ist offenbar das Geheimnis ihrer Beziehung. Mitte April erklärte Ralf in einem Interview mit Bunte, dass zwischen ihm und Étienne nur selten Uneinigkeit herrsche. Tatsächlich führen die beiden ein sehr harmonisches Leben. "Eigentlich sind wir fast immer einer Meinung. Wir haben uns noch nie gestritten, das ist auch gar nicht nötig", meint der 50-Jährige. Wie die beiden das hinbekommen? Freiraum lautet das Stichwort. Laut Ralf verbringen er und sein Zukünftiger fast rund um die Uhr Zeit miteinander. Dabei sei es unverzichtbar, sich hin und wieder auch gegenseitig Freiheit zu lassen. "Ich habe gelernt, geduldig zu sein", meint auch Étienne.

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Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne im September 2024

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ActionPress / Matthias Wehnert / Future Image Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne, Oktober 2024

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Instagram / etn_cst Ralf Schumacher und sein Partner Étienne