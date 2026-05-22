Demi Moore verblüfft mit radikal neuem Bob in Cannes

Mit einem frischen Look hat Demi Moore (63) auf dem roten Teppich der Filmfestspiele in Cannes für Aufsehen gesorgt. Die Schauspielerin ließ ihr gewohntes langes Haar hinter sich und präsentierte beim Filmfestival stattdessen einen eleganten Bob – eine überraschende Verwandlung für die 63-Jährige, die für ihre markante lange Mähne bekannt ist. Anlass war die Premiere des Films "La Bola Negra" im Palais des Festivals in Cannes. Dazu trug Demi ein maßgeschneidertes Kleid von Self-Portrait. An ihrer Seite glänzten unter anderem Tilda Swinton (65) in Chanel, Yaya DaCosta (43) und Isabella Ferrari.

"La Bola Negra" ist einer der vielbeachteten Titel im Programm und feiert in Cannes seine große Premiere. In dem Film wirken namhafte Stars wie Penelope Cruz (52), Guitarricadelafuente, Carlos Gonzalez, Miguel Bernardeau (29), Milo Quifes und Lola Dueñas mit. Wie aus der offiziellen Inhaltsangabe des Festivals hervorgeht, verknüpft der Film die Geschichten von drei Männern, die in unterschiedlichen Epochen leben, deren Schicksale jedoch eng miteinander verstrickt sind. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Sexualität und Begierde, Schmerz und Erbe, angelehnt an eines der letzten, unvollendeten Werke von Federico García Lorca. Während die Gäste gespannt auf den Beginn der Vorführung warten, nutzen viele Fotografen den Moment, um Demis neuen Style aus allen Blickwinkeln festzuhalten.

Demi, die bürgerlich Demi Gene Guynes heißt, gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods. Mit Filmklassikern wie "Ghost" und "Striptease" feierte sie in den 1990er Jahren große Erfolge. Ihr Engagement bei den Filmfestspielen in Cannes reiht sich in eine bewegte Karriere ein, die zuletzt wieder besonders viel Aufmerksamkeit auf sich zog: Für ihre Rolle in dem Horrorfilm "The Substance" erhielt sie kürzlich ihre erste Oscar-Nominierung.

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Getty Images Jury-Mitglied Demi Moore bei der Premiere von "La Bola Negra" bei den Filmfestspielen von Cannes 2026

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Getty Images Demi Moore bei der Premiere von "La Bola Negra" beim 79. Filmfestival von Cannes

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Getty Images Demi Moore beim Jury-Photocall der 79. Filmfestspiele von Cannes am Palais des Festivals